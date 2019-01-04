Son Dakika Haberleri: İstihdam Ofisi İş Arayanlar ile İşverenler Arasında Köprü Oluyor

İstihdam Ofisi İş Arayanlar ile İşverenler Arasında Köprü Oluyor

1 saat önce

Tekkeköy Belediyesi tarafından oluşturulan İstihdam Ofisi işsizlik ile mücadele konusunda Tekkeköy Belediyesinin en önemli silahı olarak çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İstihdam Ofisi İş Arayanlar ile İşverenler Arasında Köprü Oluyor, System.String[]
Tekkeköy Belediyesi tarafından oluşturulan İstihdam Ofisi işsizlik ile mücadele konusunda Tekkeköy Belediyesinin en önemli silahı olarak çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Tekkeköy Belediye başkanı Hasan Togar'ın göreve gelmesiyle oluşturulan İstihdam Ofisi işsizlik ile mücadele konusunda Tekkeköy Belediyesinin en önemli silahı olarak faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

İstihdama destek

Tekkeköy Belediyesi olarak işsizlikle mücadele konusunda çok önemli çalışmaları hayata geçirdiklerine dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "İş arayanlar ile işverenler arasında bağlantıyı sağlayan istihdam ofisimiz önemli bir görevi yerine getiriyor. İşsizlik sorununa neşter vurmak işsizlerimizi iş sahibi yapmak maksadıyla oluşturmuş olduğumuz İstihdam Ofisimiz vasıtasıyla vatandaşlarımızı iş sahibi yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Samsun'da ilk

İŞKUR ile koordineli bir biçimde bölgede işsizlikle mücadele konusunda böyle bir birimin sadece Tekkeköy Belediyesinde olduğuna dikkat çeken Başkan Togar, "Samsun'da bir ilk olma özelliği taşıyan belediyemiz İstihdam Ofisi vasıtasıyla iş arayanlar ile işverenleri bir araya getirerek istihdama katkı sağlıyoruz. İş arayan vatandaşlarımızın birime başvurarak doldurduğu formlar dijital ortama aktarılarak beceri ve meslek gruplarına uygun işyerleri aranıyor. Bunun yanında kısa mesaj servisi aracılığıyla iş arayan kişilerin telefonuna personel arayan işverenlerin hangi özelliklere sahip personel aradıklarıyla ilgili bilgilendirme mesajları atılıyor. Yine işverenlerle yapılan görüşmelerde de aradıkları personelin özellikleri alınarak iş arayanlar ile işverenleri buluşturarak istihdam sağlanıyor" ifadelerinin kullandı.

Tekkeköy bölgenin istihdam merkezi

Tekkeköy'ün istihdam yönünden avantajlı olduğuna vurgu yapan Togar, "İlçemiz Örnek, 19 Mayıs, İlkadım Sanayi Siteleri ile Organize ve Gıda Organize Sanayi gibi büyük sanayi sitelerine ev sahipliği yaptığından dolayı istihdam konusunda diğer ilçelerden her zaman bir adım önde olmuştur. Özellikle bu sanayi siteleri içerisinde bulunan yurt içi ve yurt dışı ticari ilişkiler sürdüren dev firmalar istihdamın arttırılmasında her zaman önemli rol oynamıştır. Bizler işsizliğe karşı açılan istihdam seferberliğine destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz ve de yapmaya devam edeceğiz. İstihdam ofisimiz vasıtasıyla bugüne kadar 2546 kişi çeşitli iş yerlerinde istihdam edildi" şeklinde konuştu. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:56 Kaynak: İHA

Tekkeköy, Güncel
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