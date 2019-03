İstihdam Seferberliği 2019" Etkisini Göstermeye Başladı

EMRAH GÖKMEN - İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, İstihdam Seferberliği 2019 kampanyasının olumlu etkilerinin görülmeye başladığını belirterek, "İlk veriler olarak ifade etmeliyim ki en başarılı yılımız olan 2018'in mart ayına göre baktığımızda yüzde 10 daha fazla istihdam gerçekleştirdik." dedi.Uzunkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın 2017 yılında ilk istihdam seferberliğini başlattığını ve 1,5 milyon kişiye yeni iş imkanı hedeflendiğini hatırlattı. Söz konusu hedefe ulaşıldığını ve "İstihdam Seferberliği 2019" kapsamında da 2,5 milyon yeni istihdamın hedeflendiğini belirterek, şöyle devam etti:"Bu inanılması güç, yüksek bir rakam ama bizim iş insanımız kararlı bir şekilde bu hedefi kabullendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk , TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte istihdam seferberliğine dair odalarımızla birlikte toplantılar gerçekleştirdik. İŞKUR, SGK il müdürlerimiz, odalarımız bu kısa sürede istihdam teşviklerimizi tanıtıcı 470'in üzerinde program gerçekleştirdi. İlk veriler olarak ifade etmeliyim ki en başarılı yılımız olan 2018'in mart ayına göre baktığımızda yüzde 10 daha fazla istihdam gerçekleştirdik. Türkiye'nin, iş insanlarının verdikleri sözü yerine getireceklerinden zerre kadar endişemiz yok.""Türkiye iş piyasasına her yıl 800 bin kişi katılıyor"İstihdam konusunun dünyadaki tüm ülkelerin en büyük meselesi olduğunu ve devletlerin birinci gündem maddesinde hep bu konunun yer aldığını anlatan Uzunkaya, "Rakamları ortaya koyduğumuzda Türkiye, tüm Avrupa Birliği ülkelerinin toplamından daha fazla istihdam, iş gücüne katılımı gerçekleştiren bir ülke." ifadesini kullandı.Uzunkaya, Türkiye'de son10 yılda 3,5 milyon üniversite mezununu istihdam ettiklerine ve 8 milyon kişinin işe başlamasına vesile olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:"İşsizlik rakamları geçen yıl dolar kuru üzerinden oynanmaya kalkışılan oyuna rağmen yüzde 11 olarak gerçekleşmiştir. Burada sevindirici bir rakam var. 2000'li yıllardan sonra ilk defa iş gücüne katılım oranımız yüzde 53,2'ye çıkmıştır. Yine istihdam oranımız yüzde 47,1'den 47,4'e çıkmıştır. Dolayısıyla iş gücüne katılım, istihdam rakamlarımızı değerlendirdiğinizde, 2018 yılı olabildiğince iyi bir noktada tamamlanmıştır. Yeni Ekonomi Programı'nda 2018 için öngörülen işsizlik oranı yüzde 11,3 iken, yılı 11 ile tamamladık. Türkiye'nin hedefleri, bir an önce işsizliği yüzde 10'dan aşağı çekmektir. Ama unutulmasın ki Türkiye iş piyasasına her yıl 800 bin insan katılıyor. Tüm Avrupa ülkelerinde katılım bunun çok altında. Bütün bu zorluklara rağmen iş gücüne katılımımız ve istihdamımız artarak devam ediyor."