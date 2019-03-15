İstihdam Seferberliği 2019 İstanbul Buluşması
1 saat önce
Çalışma Bakanı Selçuk, "Yılın ilk iki ayında İŞKUR yerleştirme oranlarımız yüzde 10 oranında daha iyi durumda.
Çalışma Bakanı Selçuk, "Yılın ilk iki ayında İŞKUR yerleştirme oranlarımız yüzde 10 oranında daha iyi durumda. İnşallah Ocak 2019'da daha yüksek bir istihdamı tamamlayacağız. 2,5 milyon istihdam sözümüzü de gerçekleştireceğimize inanıyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:00
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