İstihdam Seferberliği 2019 İstanbul Buluşması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2018'in İŞKUR verilerine baktığımız zaman, umutla söyleyebiliriz ki geçen yılın ilk iki ayına göre İŞKUR yerleştirme oranlarımız bizim yüzde 10 oranında daha iyi durumda.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2018'in İŞKUR verilerine baktığımız zaman, umutla söyleyebiliriz ki geçen yılın ilk iki ayına göre İŞKUR yerleştirme oranlarımız bizim yüzde 10 oranında daha iyi durumda. İnşallah ocak 2019'da daha yüksek bir istihdamı tamamlayacağız. 2,5 milyon istihdam sözümüzü de gerçekleştireceğimize inanıyoruz." dedi.



Selçuk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliğinde yürütülen "İstihdam Seferberliği 2019 İstanbul Buluşması"ndaki konuşmasında küreselleşen ekonomide belirlenen ekonomik hedeflere ulaşmak için seferberlik ruhu içerisinde çalışılması gerektiğini vurguladı.





Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör iş birliğiyle istihdam hedeflerinin yakalanabileceğini anlatan Selçuk, yerli ve milli üretime daha fazla yatırım yaparak, ekonomide dışa bağımlılığı azaltarak yeni istihdam alanları açmaya devam edilmesi gerektiğini anlattı.





Selçuk, Türkiye'nin sahip olduğu gerçek potansiyel ortaya çıkarılırsa dünyanın 10 güçlü ekonomisinden biri olunabileceğini belirterek, "Bu coğrafya sahip olduğu ekonomik zenginlikler ve fırsatlar bakımından bize o kadar çok imkan sunuyor. Bunları birlikte değerlendireceğiz, imkan ve fırsatları birlikte oluşturacağız. İstanbul kadim medeniyetimizin başat şehri olmasının yanı sıra ekonomide, ticarette ürettiği katma değerle sanayimizin de lokomotifi olmakta." diye konuştu.



İktidara geldiklerinde İstanbul'da aktif sigortalı kişi sayısının 2,5 milyon olduğunu, bu rakamının şu anda 5,3 milyona çıktığını dile getiren Selçuk, şöyle devam etti:





"İstanbul'da bugüne kadar teşviklerimizden yaklaşık 1 milyon 300 bin iş yeri yararlandı. Ödediğimiz toplam teşvik tutarı ise yaklaşık 38,5 milyar lira. Hükümet olarak elde ettiğimiz bu başarıyı biliyorsunuz milli iradeye yönelik yapılan antidemokratik saldırılara rağmen başardık. 17-25 Aralık, Gezi olayları, 15 Temmuz darbe girişimi ve son olarak dolar üzerinden yapılan ekonomik spekülasyonlara rağmen devam ettik. Her antidemokratik girişimin ardından milletimizle birlikte daha da güçlenerek yolumuza devam ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve hükümetimizin vizyoner yönetim anlayışı sayesinde, ülkemizin güçlü bir ekonomiye geçiş sürecine hep birlikte tanıklık ediyoruz. Ekonomide, ticarette, çalışma hayatında ve istihdamda birlikte başarı öyküleri yazmaya devam ediyoruz. Türkiye 16 yılda sizlerin girişimci ruhu, cesareti ve çalışkanlığı sayesinde 3,5 kat büyüdü. Uygulamaya koyduğumuz reformlarla iş yapma kolaylığı bakımından dünyada 43. sıraya kadar yükseldik. 2002 yılında 727 bin olan sigortalı çalıştıran iş yeri sayımız 1,9 milyona; aktif sigortalı sayımız 12 milyondan 22,3 milyona yükseldi. Aynı dönemde, aktif iş gücü programlarımızın yararlanıcı sayısı yaklaşık 3,1 milyona ulaştı."





Teşvik desteği



Bakan Selçuk, aralık ayında, işvereninin, işçinin ve kamunun oy birliği ile 2019 yılı net asgari ücretinin uzlaşıyla belirlendiğini söyledi.





Başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyadaki birçok ülkenin 2007'deki küresel krizin yıkıcı etkileriyle istihdam kayıpları yaşarken Türkiye'nin küresel krizden bu yana yaklaşık 8,3 milyon kişiye ilave istihdam sağlayarak AB ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığını belirten Selçuk, "2018'in İŞKUR verilerine baktığımız zaman, genel olarak tam net veri gelmeden açıklama taraftarı değilim ama umutla söyleyebiliriz ki geçen yılın ilk iki ayına göre İŞKUR yerleştirme oranlarımız bizim yüzde 10 oranında daha iyi durumda. Trend çok güzel gidiyor. İnşallah Ocak 2019'da daha yüksek bir istihdamı tamamlayacağız. 2,5 milyon istihdam sözümüzü de gerçekleştireceğimize inanıyoruz." şeklinde konuştu.





Selçuk, İstanbul'dan aldıkları 1 milyon ilave istihdam sözünü de not ettiklerini dile getirerek, Bakanlığın iş gücü piyasasını sadece istihdam artırma yönüyle değil aynı zamanda teşviklerle de desteklediğini kaydetti.



Bu konuda şu ana kadar en güçlü paketin sunulduğuna işaret eden Selçuk, şöyle konuştu:



"İşverenlerimizin nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için, 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de devlet olarak biz karşılayacağız. Eğer şartları sağlanırsa izleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz. Bu yeni teşvikin de apaçık ortaya koyduğu gibi, devletimiz vatandaşlarımızın iş bulabilme imkanını arttırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Şimdi işverenlerimizle beraber yapmamız gereken elimizi taşın altına koyma ve sorumluluk alma vaktidir. Dolayısıyla devletin tüm imkanlarını seferber ederek oluşturduğumuz teşvik paketleri karşısında, işverenlerimizin de istihdamı en üst düzeyde arttırarak katkı vermesi milli duruşlarının bir göstergesi olacaktır. Mevcut çalışanlarına ilave olarak işe alınan her bir sigortalının, asgari ücret düzeyinde tüm prim ve vergilerini 12 ay boyunca karşılıyoruz. 2016'da başlattığımız asgari ücret desteğini bu yıl da devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz yıl 9 ay olarak uygulanan desteğin süresini bu yıl 12 aya çıkardık. 500 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerine 101 lira, 500'ün altında çalışanı olan iş yerlerine ise 150 lira asgari ücret desteği veriyoruz. Prime Esas Kazanç tutarı üzerinden 5 puan prim indirimimiz çalışan başına 127,92 lira ila 960 lira arasında işverenlerimizin yükünü hafifletiyor. Yurt dışına işçi götürenlere genel sağlık sigortası priminde 5 puan indirim, Ar-Ge faaliyeti yürüten işverenler ile kültür yatırım ve girişim belgesi olanlara sigorta priminden yarıya yakın indirim gibi diğer Bakanlıklarımızla işbirliğinde yürüttüğümüz özellikli teşviklerimiz de sürüyor."





149 milyar liralık destek



Selçuk, 18 ayrı teşvik uygulamasından 1,7 milyona yakın işverenin 11 milyondan fazla sigortalının destek aldığını belirterek, 2004'ten bu yana verilen prim teşvikleri sayesinde işverenlere 149 milyar liralık destek sağlandığını söyledi.





İşverenlere seslenen Selçuk, "Devlet olarak sizlerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. İstiyoruz ki sizler yeter ki üretim ve istihdamda, girişimcilikte ülkemizin kalkınmasında, milletimizin refahının artırılması için çalışmaya, üretmeye devam edin. Hükümet olarak sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Bu ülkenin geleceği için bir tuğla koyanın, alın teri akıtanın her zaman başımızın üstünde yeri olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde devam ettiğimiz İstihdam Seferberliğimiz kapsamında tüm teşvik ve desteklerimizle yanınızda olacağız. Hükümetimizin sağladığı bu teşvik ve destekler sizler için itici bir güç olacak. İstanbul'un 2019 İstihdam Seferberliğinde lider şehir olacağına yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kontrolden Çıkan Otomobil İki İş Yerine Girdi: 3 Yaralı

Sivasspor'un Bineceği Uçağa Yıldırım Düştü

İşsiz Sayısı 1 Milyon Kişi Arttı

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'na AK Parti Seçim Bürosunda Çay Hediye Ettiler