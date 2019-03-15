İstihdam Seferberliği 2019 İstanbul Buluşması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2018 Aralık itibarıyla İstanbul'un iş gücü sayısının 6 milyon 578 bin kişi olduğunu belirterek, "Tükiye'nin yüzde yüzde 20,5'i. İstihdam edilen 5 milyon 291 bin.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2018 Aralık itibarıyla İstanbul'un iş gücü sayısının 6 milyon 578 bin kişi olduğunu belirterek, "Tükiye'nin yüzde yüzde 20,5'i. İstihdam edilen 5 milyon 291 bin. İşsiz sayımız 1 milyon 287 bin, iş yeri sayımız 527 bin. Bu Türkiye'nin yüzde 28'i." dedi.



Yerlikaya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliğinde yürütülen ve "Burası İstanbul, Burada İş Var" temasıyla düzenlenen "İstihdam Seferberliği 2019 İstanbul Buluşması"na katıldı.



Cumhurbaşkanlığı liderliğinde 81 vilayette hayır için yapılan yarışın birincisinin 8 Şubat 2017'de başlatıldığını ifade eden Yerlikaya, ikincisinin de "Türkiye'de iş var, AŞ var" sloganıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatıldığını söyledi.



Yerlikaya, 2,5 milyon vatandaşı işle buluşturmakla ilgili iş dünyasının kalbi olan oda ve borsaların merkezinde sözler verildiğini dile getirdi.



Bulunduğu coğrafya itibarıyla Türkiye'nin İsveç, İskandinav ülkeleri gibi olmadığını vurgulayan Yerlikaya, ülkenin gündeminin ağır olduğunu, Türkiye'nin bin yıldan beri rahat bırakılmadığını kaydetti.



Türkiye'nin, iktisadını, girişimcilik ruhunu, ahi evran kültürünü diğer ülkelerin bilemeyeceğini anlatan Yerlikaya, Cumhurbaşkanının liderliğinde başlatılan ekonomik programın hayata geçirildiğini kaydetti.



Cumhurbaşkanının yeni bir yatırım ve istihdam seferberliğiyle ilgili 2019'da "güzel, hayırlı bir başlangıç yapacağız" diyerek bir hedef belirlediğini vurgulayan Yerlikaya, şöyle devam etti:



"Çok cazip, mükemmel bir paket açıklandı. Hedefimiz büyük. Bu rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz. 1 milyonun üzerinde mesleki eğitim hedefi de var projenin içinde. İş gücüne katılım oranı yüzde 53 olarak tanımlanıyor. Tüm ülke sathındaki oda ve borsalara da çok büyük işler düşüyor. 2018 Aralık itibarıyla İstanbul'un iş gücü 6 milyon 578 bin. Türkiye'nin yüzde yüzde 20,5'i. İstihdam edilen 5 milyon 291 bin. İşsiz sayımız 1 milyon 287 bin, iş yeri sayımız 527 bin. Bu Türkiye'nin yüzde 28'i. Hedefimiz 900 bin. 1 milyon 287 binden 900 bin sözünü Ticaret Odası Başkanımız söz verdi."



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, her şey düzgünken istihdamı artırmanın, yatırım yapmanın önemli olduğunu, ancak asıl olanın darlık ve yokluk anında iyilik yapılması gerektiğini söyledi.



Yeni Zelanda'daki terör saldırısı



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal da, Yeni Zelanda'da cami saldırısında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bu saldırı ırkçılık adına, İslam düşmanlığı adına ne kadar kötü noktaya geldiğimizi inşallah dünya liderlerinin görmesine vesile olur ve bugüne kadar suçlanan hep suçlanan İslam taraftarı Müslümanların aslında masum olduklarının anlaşılmasına vesile olur." dedi.



Uysal, istihdam seferberliğinin ekonomide yaşanan sıkıntıya karşı mücadele anlamına geldiğini belirterek, İstanbul'un işverenlerde sayı bakımından Türkiye genelinin üçte birin altında olduğunu, ancak ihracatta ve ticarette yüzde 50'ye ulaştığını anlattı.



İstanbul'un istihdamda kişi başına ortaya çıkarılan değerde de çok açık ara önde olduğunu vurgulayan Uysal, her konuda, üretmede, ihracatta, ticarette merkez konumunda olan İstanbul'un istihdam seferberliği konusunda da üzerine düşeni yapması, Türkiye'ye örnek olması gerektiğini kaydetti.

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