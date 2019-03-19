İstihdam Seferberliği Gemlik’te ele alındı
39 dakika önce
Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Gemlik'te TOBB tarafından başlatılan 2019 yılı İstihdam Seferberliği Teşvik Programı bilgilendirme toplantısına katıldı.
Bursa
Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Gemlik
'te TOBB tarafından başlatılan 2019 yılı İstihdam Seferberliği Teşvik Programı bilgilendirme toplantısına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:30
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