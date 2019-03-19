Son Dakika Haberleri: İstihdam Seferberliği Gemlik’te ele alındı

İstihdam Seferberliği Gemlik’te ele alındı

39 dakika önce

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Gemlik'te TOBB tarafından başlatılan 2019 yılı İstihdam Seferberliği Teşvik Programı bilgilendirme toplantısına katıldı.

İstihdam Seferberliği Gemlik’te ele alındı, System.String[]
Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Gemlik'te TOBB tarafından başlatılan 2019 yılı İstihdam Seferberliği Teşvik Programı bilgilendirme toplantısına katıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:30 

Bursa, Gemlik, Ekonomi
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