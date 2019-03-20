İstihdam Seferberliği Gemlik'te Ele Alındı

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Gemlik'te TOBB tarafından başlatılan 2019 yılı İstihdam Seferberliği Teşvik Programı bilgilendirme toplantısına katıldı.

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Gemlik'te TOBB tarafından başlatılan 2019 yılı İstihdam Seferberliği Teşvik Programı bilgilendirme toplantısına katıldı.



Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Kemal Akıt Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Kaymakam Kemal İnan, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Belediye Başkanı Refik Yılmaz ve iş adamları katıldı. "Burası Türkiye Burada İş Var" Sloganı ile 2019 yılında da hayata geçen istihdam seferberliğinin 21 Ocak'taki TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısı ile start aldığını dile getiren Özer Matlı, "Seferberlik 2019 dahilinde iş dünyamıza, girişimcilerimize 8 farklı teşvik sunuluyor ve bunların pek çoğu tarihi destekler şeklinde. Bu teşviklerden nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. 2021 TL ücret, 1113 TL sigorta ve vergiler olmak üzere 3134 TL'yi devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle, yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak" dedi.



Matlı, "Hedefimiz, hükümetimiz tarafından sunulan bu imkanlardan 17 ilçemizle birlikte Bursa olarak, daha fazla oranda yararlanabilmek ve istihdama katkı sağlamaktır. İstihdam seferberliği kampanyasına katılın ve bu tarihi desteklerden sizler de faydalanın. Hem işinizi geliştirin hem de ülke ve ilçe ekonomisinin büyümesine, istihdamına katkı sağlayarak ekonomik dengelenme sürecine destek olun" dedi.



Bursa SGK İl Müdürü Erhan Karaca ve İş-Kur İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, teşvik paketi ile ilgili sunumlar yaptı. - BURSA

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