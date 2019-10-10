Son Dakika Haberleri: İstihdam Seferberliği ile 9 ayda 1,1 milyon kişi işe yerleştirildi
Son Dakika Ekonomi İstihdam Seferberliği ile 9 ayda 1,1 milyon kişi işe yerleştirildi

İstihdam Seferberliği ile 9 ayda 1,1 milyon kişi işe yerleştirildi

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İstihdam Seferberliği 2019" kapsamında Türkiye olarak devlet-millet bütünleşmesinin güzel bir örneğini sergilediklerini söyledi.

İstihdam Seferberliği ile 9 ayda 1,1 milyon kişi işe yerleştirildi, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İstihdam Seferberliği 2019" kapsamında Türkiye olarak devlet-millet bütünleşmesinin güzel bir örneğini sergilediklerini söyledi.

Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:21 
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