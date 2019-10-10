İstihdam Seferberliği ile 9 ayda 1,1 milyon kişi işe yerleştirildi
1 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İstihdam Seferberliği 2019" kapsamında Türkiye olarak devlet-millet bütünleşmesinin güzel bir örneğini sergilediklerini söyledi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İstihdam Seferberliği 2019" kapsamında Türkiye olarak devlet-millet bütünleşmesinin güzel bir örneğini sergilediklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:21
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