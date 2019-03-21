Son Dakika Haberleri: İstihdam Seferberliği İznik'te Anlatıldı

İstihdam Seferberliği İznik'te Anlatıldı

19 dakika önce

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, İznik'te katıldığı istihdam seferberliği 2019 bilgilendirme toplantısını değerlendirdi.

İstihdam Seferberliği İznik'te Anlatıldı, System.String[]
Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, İznik'te katıldığı istihdam seferberliği 2019 bilgilendirme toplantısını değerlendirdi.

BTB temsilcilik binasında düzenlenen programa AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Gemlik İş-Kur Müdürü Ünver Ünver, İznik TSO Genel Sekreteri Nuray Bayraktar ile ilçe esnaf kefalet kooperatifi, ilçe esnaf odası, ilçe ziraat odası temsilcileri ve mali müşavirler katıldı.

2019 yılı istihdam seferberliği kampanyasına, odalar ve borsalar olarak destek vererek bu kampanyayı en iyi şekilde tanıtmak için yoğun bir şekilde çalışıldığını belirten TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor. Eğer bir işverenimiz işinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa; çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca kısa çalışma ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeniyor. Yani burada devletimiz işverene diyor ki, düzenini bozma, istihdamı koru.Bu teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düşüyor. İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda onlardan ekstra hassasiyet bekliyoruz. Hedefimiz; hükümetimiz tarafından sunulan bu imkanlardan 17 ilçemizle birlikte Bursa olarak, daha fazla oranda yararlanabilmek ve istihdama katkı sağlamaktır" dedi.

Yetkililer tarafından istihdam teşviklerinin anlatıldığı bilgilendirme toplantısı, İznikli işverenlerin soru cevaplarının ardından sona erdi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:31 Kaynak: İHA

Bursa, İznik, Ekonomi
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