İstihdam Seferberliği Kapsamındaki Teşviklerden Bütün Sanayicilerimizin Faydalanmasını Bekliyoruz"

Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, istihdam seferberliği kapsamındaki teşviklerden ve avantajlardan bütün sanayicilerin faydalanmasını beklediklerini belirtti.

Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, istihdam seferberliği kapsamındaki teşviklerden ve avantajlardan bütün sanayicilerin faydalanmasını beklediklerini belirtti.



Özyurt, yaptığı yazılı açıklamada, "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla başlatılan istihdam seferberliğinin hayırlı olmasını diledi.



Kampanyaya tam destek verdiklerini belirten NTO Başkanı Özyurt, şöyle devam etti:



"Yeni istihdam seferberliği, firmalarımız için çok önemli bir fırsat. Bu istihdam seferberliği kapsamında verilecek teşviklerden ve avantajlardan bütün sanayicilerimizin faydalanmasını bekliyoruz. Yeni istihdam seferberliğinde asgari ücret desteği, prim ve vergi teşviki başta olmak üzere farklı teşvikler sağlanmaktadır. Üyelerimizin verilecek desteklerden faydalanarak daha fazla üretim, daha fazla ihracata yönelmesini ümit ediyoruz."



Devletin program kapsamında 30 Nisan'a kadar ilave istihdam yapan şirketlere, her bir çalışan için 3 ay boyunca prim, vergi ve ücret desteği vereceğini, izleyen 9 ayda da prim ve vergilerin devlet tarafından ödeneceğini vurgulayan Özyurt, "Kısa Çalışma Yönetmeliği uyarınca, ekonomik sebeple çalışma sürelerini azaltan, ya da durduran iş yerlerinde 3 ay boyunca, azaltılan süreye ilişkin çalışan ücreti İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak. SGK primlerini düzenli ödeyen işverenlere 5 puanlık destek devamlı hale gelecek. Tüm üyelerimizi bu teşviklerden yararlanarak hem işletmelerinin kalkınmasına, hem de ekonomik kalkınmaya katkı sunmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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