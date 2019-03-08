Son Dakika Haberleri: İstihdam Seferberliği Ticaret İnsanlarına Anlatıldı

İstihdam Seferberliği Ticaret İnsanlarına Anlatıldı

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ev sahipliğinde, TOBB koordinatörlüğünde yürütülen 2019 İstihdam Seferberliği'nin detayları, ticaret insanlarına anlatıldı.

İstihdam Seferberliği Ticaret İnsanlarına Anlatıldı, System.String[]
Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ev sahipliğinde, TOBB koordinatörlüğünde yürütülen 2019 İstihdam Seferberliği'nin detayları, ticaret insanlarına anlatıldı.

GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, program, GTO ev sahipliğinde, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü, Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası ve Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası işbirliğinde düzenlendi.

Burada konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, bir işletmenin ticari faaliyetlerini yürütürken en büyük maliyet kalemlerinden birinin iş gücü maliyeti olduğuna dikkat çekerek, istihdam seferberliğinin bu maliyet yükünü hafifletecek teşvikleri içerdiğini belirtti. Yıldırım, "TOBB koordinasyonunda devam eden bu programı iş dünyası olarak var gücümüzle destekliyoruz." ifadesini kullandı.

SGK İl Müdürü Mehmet Uzun, Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali İhsan Kaya ve Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Hüseyin Özbay'ın da birer konuşma yaparak işverenleri programdan faydalanmaya davet ettikleri toplantıda, SGK İl Müdür Yardımcısı Mustafa Kahraman, programın uygulama esaslarıyla ilgili sunum yaptı.

Toplantıya, GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur, GTO Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Tatar, Yılmaz Duman ve Ahmet Özgözükara ile Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı İbrahim Sarıca da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:39 Kaynak: AA

Ekonomi
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