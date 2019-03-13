İstihdam seferberliğine perakendecilerden destek
1 saat önce
Türkiye Perakendeciler Federasyonu Bursa Şubesi'nin 2019 yılı istihdam seferberliği ile ilgili bilgilendirme toplantısı Bursa Ticaret Borsası (BTB) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Türkiye Perakendeciler Federasyonu Bursa Şubesi'nin 2019 yılı istihdam seferberliği ile ilgili bilgilendirme toplantısı Bursa Ticaret Borsası (BTB) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:30
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