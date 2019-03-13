Son Dakika Haberleri: İstihdam seferberliğine perakendecilerden destek

İstihdam seferberliğine perakendecilerden destek

1 saat önce

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Bursa Şubesi'nin 2019 yılı istihdam seferberliği ile ilgili bilgilendirme toplantısı Bursa Ticaret Borsası (BTB) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İstihdam seferberliğine perakendecilerden destek, System.String[]
Türkiye Perakendeciler Federasyonu Bursa Şubesi'nin 2019 yılı istihdam seferberliği ile ilgili bilgilendirme toplantısı Bursa Ticaret Borsası (BTB) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:30 

Bursa, Ekonomi
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