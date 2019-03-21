İstihdam seferberliğine Yeşim Tekstil’den katkı
55 dakika önce
Yeşim Tekstil, Ağrı'ya 3 yıl içinde gerçekleştireceği 5 bin kişilik istihdam hamlesi ile üretim ve ihracat kapasitesini arttırarak ülke ekonomisine pozitif katkı yapmayı sürdürecek.
Yeşim Tekstil
, Ağrı
'ya 3 yıl içinde gerçekleştireceği 5 bin kişilik istihdam hamlesi ile üretim ve ihracat kapasitesini arttırarak ülke ekonomisine pozitif katkı yapmayı sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:36
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