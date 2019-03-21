Son Dakika Haberleri: İstihdam seferberliğine Yeşim Tekstil’den katkı

İstihdam seferberliğine Yeşim Tekstil’den katkı

55 dakika önce

Yeşim Tekstil, Ağrı'ya 3 yıl içinde gerçekleştireceği 5 bin kişilik istihdam hamlesi ile üretim ve ihracat kapasitesini arttırarak ülke ekonomisine pozitif katkı yapmayı sürdürecek.

İstihdam seferberliğine Yeşim Tekstil’den katkı, System.String[]
Yeşim Tekstil, Ağrı'ya 3 yıl içinde gerçekleştireceği 5 bin kişilik istihdam hamlesi ile üretim ve ihracat kapasitesini arttırarak ülke ekonomisine pozitif katkı yapmayı sürdürecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:36 

İhracat, Ağrı, Yeşim Tekstil, Ekonomi
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