İstihdam suç oranını azaltıyor

Akyurt İlçe Emniyet Müdürü Özkan Demirağ, Ankara'nın en sakin ilçelerinden biri olduklarını söyledi.



4 yıldır Akyurt'ta emniyet müdürlüğü görevini yürüten Özkan Demirağ, "İlçenin sanayi yönünden kalkınmış olması ve oluşturulan istihdam sayesinde işsizlik sorunun bulunmaması suç oranının düşmesinde büyük önem taşıyor. Bu nedenle çok önemli adli olayların olmadığı Akyurt, Ankara'nın en huzurlu ilçeleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ayrıca kaymakamlık ve belediye gibi önemli kamu kuruluşlarımızın uyum içerisinde çalışmaları da sosyal ve kültürel alanda ilçemize ivme kazandırıyor" dedi.



Geleceğimiz olan çocukların iyi birer birey olabilmeleri için polisin kendisine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini ifade eden Demirağ, okul önlerinde ve civarında gerekli önlemlerin alındığına vurgu yaptı. - ANKARA