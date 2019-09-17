Son Dakika Haberleri: İstihdam suç oranını azaltıyor
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İstihdam suç oranını azaltıyor

1 saat önce

Akyurt İlçe Emniyet Müdürü Özkan Demirağ, Ankara'nın en sakin ilçelerinden biri olduklarını söyledi.

İstihdam suç oranını azaltıyor, System.String[]

Akyurt İlçe Emniyet Müdürü Özkan Demirağ, Ankara'nın en sakin ilçelerinden biri olduklarını söyledi.


4 yıldır Akyurt'ta emniyet müdürlüğü görevini yürüten Özkan Demirağ, "İlçenin sanayi yönünden kalkınmış olması ve oluşturulan istihdam sayesinde işsizlik sorunun bulunmaması suç oranının düşmesinde büyük önem taşıyor. Bu nedenle çok önemli adli olayların olmadığı Akyurt, Ankara'nın en huzurlu ilçeleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ayrıca kaymakamlık ve belediye gibi önemli kamu kuruluşlarımızın uyum içerisinde çalışmaları da sosyal ve kültürel alanda ilçemize ivme kazandırıyor" dedi.


Geleceğimiz olan çocukların iyi birer birey olabilmeleri için polisin kendisine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini ifade eden Demirağ, okul önlerinde ve civarında gerekli önlemlerin alındığına vurgu yaptı. - ANKARA

Ankara, Akyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Putin, Kur'an'dan ayetle barış çağrısında bulundu
(Özel) 17 yaşındaki kızı köpek yüzünden acımasızca darp ettiler Ankara Anlaşması davası temyize gidiyor Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine yeni atama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 12:40:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstihdam suç oranını azaltıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]