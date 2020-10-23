İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, istihdam teşvikine ilişkin kanun teklifinde yer alan düzenlemeyle kara paranın aklanacağı iddialarının doğru olmadığını vurgulayarak "Düzenlemeyle yurt dışında bulunan para, döviz ve altınların Türkiye'ye getirilerek milli ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu çok yerinde bir düzenlemedir. Türkiye'yi kara paranın merkezi olarak sunmak doğru değildir." dedi.

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, kanun teklifiyle saydamlık ve hesap verilebilirliğin yok edildiğini savundu. Kara paranın legalleşmesinin önünün açılmaması gerektiğini kaydeden Şener, "Aksi takdirde devletin mafya devletine dönüşmesi tehlikesi söz konusu. Neden bu düzenlemeyi yapıyoruz?" diye sordu.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Oktay Sındır da gelinen noktada, suç işlenerek elde edilen bir kazancın affedildiğini, kara paranın aklandığını iddia ederek "Yapılan düzenleme tamamen bu. Yasa teklifi, suçlunun, suçunun silinmesi ve kendini arındırması çabasının bir ürünü olarak karşımızda duruyor. Bu teklif, Türkiye'nin uluslararası itibarının zedelenmesine neden olacaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, düzenlemeyle kara paranın aklanacağı iddialarının doğru olmadığını vurgulayarak "Düzenlemeyle yurt dışında bulunan para, döviz ve altınların Türkiye'ye getirilerek milli ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu çok yerinde bir düzenlemedir. Türkiye'yi kara paranın merkezi olarak sunmak doğru değildir." diye konuştu.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, muhalefet milletvekillerinin, düzenlemeyle kara para aklamanın yolunun açıldığı iddialarını kabul etmediğini belirterek "Bu yönde daha önce de 6 kez düzenleme yaptık. Yaptığımız düzenlemelerle mesela 2019 yılında sisteme 17 milyar lira girdiğini ve 170 milyon lira vergi alındığını, 2018 yılında sisteme 16 milyar liranın girdiğini buna karşılık da 126 milyon lira vergi tahsil edildiğini biliyoruz." diye konuştu.

Düzenlemeyle yurt dışından gelen paranın Türkiye'deki finans sistemine aktarıldığına dikkati çeken Öztürk, "Biz kara parayı teşvik etmiyoruz. Kara para aklama merkezi suçlaması doğru değil. Daha önce 6 kez düzenleme yaptık ve Türkiye böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalmadı. Ayrıca suç işleyenlerin affedilmesi kesinlikle doğru değil. Suç işleyenlerle ilgili MASAK başta olmak üzere ilgili kurumlar gereken takipleri yapıyor. Yapılan düzenleme daha önce yapılanların benzeri." değerlendirmesinde bulundu.