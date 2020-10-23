İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

23.10.2020 18:17
İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, istihdam teşvikine ilişkin kanun teklifinde yer alan düzenlemeyle kara paranın aklanacağı iddialarının doğru olmadığını vurgulayarak "Düzenlemeyle yurt dışında bulunan para, döviz ve altınların Türkiye'ye getirilerek milli ekonomiye...

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, istihdam teşvikine ilişkin kanun teklifinde yer alan düzenlemeyle kara paranın aklanacağı iddialarının doğru olmadığını vurgulayarak "Düzenlemeyle yurt dışında bulunan para, döviz ve altınların Türkiye'ye getirilerek milli ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu çok yerinde bir düzenlemedir. Türkiye'yi kara paranın merkezi olarak sunmak doğru değildir." dedi.

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, kanun teklifiyle saydamlık ve hesap verilebilirliğin yok edildiğini savundu. Kara paranın legalleşmesinin önünün açılmaması gerektiğini kaydeden Şener, "Aksi takdirde devletin mafya devletine dönüşmesi tehlikesi söz konusu. Neden bu düzenlemeyi yapıyoruz?" diye sordu.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Oktay Sındır da gelinen noktada, suç işlenerek elde edilen bir kazancın affedildiğini, kara paranın aklandığını iddia ederek "Yapılan düzenleme tamamen bu. Yasa teklifi, suçlunun, suçunun silinmesi ve kendini arındırması çabasının bir ürünü olarak karşımızda duruyor. Bu teklif, Türkiye'nin uluslararası itibarının zedelenmesine neden olacaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, düzenlemeyle kara paranın aklanacağı iddialarının doğru olmadığını vurgulayarak "Düzenlemeyle yurt dışında bulunan para, döviz ve altınların Türkiye'ye getirilerek milli ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu çok yerinde bir düzenlemedir. Türkiye'yi kara paranın merkezi olarak sunmak doğru değildir." diye konuştu.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, muhalefet milletvekillerinin, düzenlemeyle kara para aklamanın yolunun açıldığı iddialarını kabul etmediğini belirterek "Bu yönde daha önce de 6 kez düzenleme yaptık. Yaptığımız düzenlemelerle mesela 2019 yılında sisteme 17 milyar lira girdiğini ve 170 milyon lira vergi alındığını, 2018 yılında sisteme 16 milyar liranın girdiğini buna karşılık da 126 milyon lira vergi tahsil edildiğini biliyoruz." diye konuştu.

Düzenlemeyle yurt dışından gelen paranın Türkiye'deki finans sistemine aktarıldığına dikkati çeken Öztürk, "Biz kara parayı teşvik etmiyoruz. Kara para aklama merkezi suçlaması doğru değil. Daha önce 6 kez düzenleme yaptık ve Türkiye böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalmadı. Ayrıca suç işleyenlerin affedilmesi kesinlikle doğru değil. Suç işleyenlerle ilgili MASAK başta olmak üzere ilgili kurumlar gereken takipleri yapıyor. Yapılan düzenleme daha önce yapılanların benzeri." değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekili, AK Parti, İstihdam, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika


Son Dakika

Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 5 bin personel alınacak Son Dakika: Yüz yüze eğitimde üçüncü aşamanın detayları belli oldu 15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı Bursa'da "damsız" girme kavgası cinayetle bitti Eşinden ayrılan şahıs bunalım geçirdi, sokağı birbirine kattı Tekstil işçisi kahvehane tuvaletinde bileğini keserek intihar etti Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından ABD'nin vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 kişi hakkında 22 yıl hapis cezası istendi Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 kişi hakkında 22 yıl hapis cezası istendi         
17:55
Üst mahkemeden Enis Berberoğlu kararı: 'Yeniden yargılamaya yer yok' kararına itiraz reddedildi Üst mahkemeden Enis Berberoğlu kararı: 'Yeniden yargılamaya yer yok' kararına itiraz reddedildi         
17:42
Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu         
17:32
Son Dakika: Trabzonspor'da bir futbolcu, koronavirüse yakalandı Son Dakika: Trabzonspor'da bir futbolcu, koronavirüse yakalandı         
16:47
Suudilerden Trump'ı kızdıracak hamle: Çinli Huawei ve Alibaba ile anlaşma imzaladılar Suudilerden Trump'ı kızdıracak hamle: Çinli Huawei ve Alibaba ile anlaşma imzaladılar         
16:41
Hamit Altıntop: Mesut Özil bu durumun altından en iyi şekilde kalkacaktır Hamit Altıntop: Mesut Özil bu durumun altından en iyi şekilde kalkacaktır         
16:29
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi         
16:13
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi         
16:02
Son Dakika! ABD, Türkiye'deki vize işlemlerini terör gerekçesiyle askıya aldı Son Dakika! ABD, Türkiye'deki vize işlemlerini terör gerekçesiyle askıya aldı         
15:16
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor         
13:53
Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
12:52
3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu         
12:04
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor         
10:35
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 18:28:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei