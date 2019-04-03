İstihdam Teşvikleri Konulu Bilgilendirme Toplantısı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Gaziantep İl Müdürlüğü iş birliğiyle, şirketlerin insan kaynakları ve muhasebe departmanı çalışanlarına, istihdam teşvikleri konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Gaziantep İl Müdürlüğü iş birliğiyle, şirketlerin insan kaynakları ve muhasebe departmanı çalışanlarına, istihdam teşvikleri konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



GTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, SGK uzmanları, GTB meclis salonunda düzenlenen toplantıda, katılımcılara 2019 yılı istihdam teşvikleri ve yararlanma şartları hakkında bilgiler verdi.



Toplantıya, GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Alagöz, meclis üyeleri Ahmet Karakan, Mehmet Emin Balyemez, Genel Sekreter Özgür Bayram ve Gaziantep'te çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren çok sayıda şirketten muhasebe ve insan kaynakları temsilcileri katıldı.



Ali Alagöz, istihdam seferberliği kapsamında uygulamaya konulan ilave istihdam teşviklerinin işçi ve işveren açısından çok önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.



Gaziantep iş dünyası olarak istihdam seferberliğine ilk günden bu yana destek verdiklerini ve seferberliğin hedefine ulaşması için tanıtıcı faaliyetler yürüttüklerini belirten Alagöz, "Bizler her şeyden önce ülkemizin üretimden gelen gücüne inanıyoruz. Her istihdam, yeni bir üretim ve yeni bir yatırım sahası demek. Bu nedenle işverenlerimizi hem ülkemizin güçlü yarınlarına daha fazla katkı sağlamaya, hem de içerisinde tarihi fırsatlar barındıran istihdam seferberliğinden yararlanmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.



SGK Şahinbey Müdür Yardımcısı Mehmet Cem Çılgın ve Şef Mehmet Nuri Güngör de işverenin belirli şartları sağladığı takdirde nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve verginin yanında ücret ödemediğini, asgari ücret desteğinin kapsamının da genişletildiğini kaydetti.

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