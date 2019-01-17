İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2019 Yılı 1. Olağan Toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2019 Yılı 1. Olağan Toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.



Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Akın'ın yanı sıra Fon Yönetimi ve Aktüerya Daire Başkanı Fazlı Küçük, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya ile ilgili kurum ve kuruluş yöneticileri katıldı.



Vali Akın, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısının istihdamının artmasına, işsizliğin de azaltılmasına katkı sunacağına inandığını söyledi.



Kırşehir'de istihdam sorununun çözülmesine dair çalışmalar yürütüldüğünü belirten Vali İbrahim Akın, "İl düzeyinde mevcut işletmelerin istihdamla ilgili problemlerinin tespiti, istihdamın korunması, işsizliğin önlenmesi için alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi kurul üyeleri ile görüşülüp değerlendirilecektir."dedi.



Ardından, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya'nın kurum tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları hakkında kurul üyelerini bilgilendirdiği toplantı da işsizlik oranları da açıklandı. İl Müdürü Ülgen Kaya, Kırşehir'de 9 bin 320 kişinin işsiz olduğunu İŞ-Kur aracılığıyla ise 5 bin 585 kişinin işe yerleştirildiğini belirtti. - KIRŞEHİR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İstanbul'da Vatandaşların Üzerine İş Yeri Tabelası Düştü

Katarlı Firmalar, Türk İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi

Sultanbeyli'de Ekrem İmamoğlu'na "Sana Oy Yok" Diyen Teyze Konuştu

Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Man Adası İddiaları ile İlgili Erdoğan'a Karşı Kaybettiği 1 milyon 369 bin Liralık Tazminatı Yatırdı