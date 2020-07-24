İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Karabük'te İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

İstihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulmasını, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak üzere toplanan İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirdi.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısına, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, TSO Başkanı Mehmet Mescier, kurum müdürleri ile kurul üyeleri katıldı.

Özellikle dezavantajlı gruplara yönelik olarak uygulanan iş gücü yetiştirme programlarının artarak devam edeceğini söyleyen Vali Fuat Gürel, "İŞKUR aracılığıyla verilen danışmanlık hizmetleriyle, iş gücü talebinde bulunan işverenler ile iş arayanların en doğru şekilde eşleştirildiğini; mesleki eğitim faaliyetleriyle hem iş arayanların niteliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunarak iş gücü piyasasında yer edinmelerini kolaylaştırıldığını hem de iş gücü piyasasının nitelikli iş gücü ihtiyacının giderildiğini" ifade etti.

Toplantı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Mustafa Çalış tarafından yapılan sunumla devam etti. - KARABÜK