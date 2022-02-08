Üye Girişi
İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı Bursa'da tanıtıldı - Son Dakika

İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı Bursa'da tanıtıldı

08.02.2022 15:33
İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı Bursa'da tanıtıldı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen "Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum için Girişimcilik Kapasitelerinin...

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen "Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi" kapsamındaki İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı için başvurular başladı.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) merkezinde düzenlenen toplantıda, proje paydaşları tarafından programın işleyişine dair bilgiler verildi.

ICMPD Batı Balkanlar ve Türkiye Bölge Ofis Başkanı Tamer Kılıç, Türkiye'deki sığınmacılar için yürütülecek ENHANCER Projesi'nin girişimciliğin güçlendirilmesi ve ekonomik kalkınmayı desteklemeyi hedeflediğini söyledi.

Projeyle 10 kooperatife destek verileceğini ifade eden Kılıç, kooperatiflerden çok sayıda proje beklediklerini belirtti.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı Bölüm Başkanı Libor Chlad ise AB'nin Türkiye'ye, Suriyelileri ev sahipliği konusunda destek vermeye devam ettiğini dile getirerek, "Gerek Suriyeliler gerekse Türk girişimciler, finansmana erişim sorunu yaşıyorlar. ENHANCER gibi projeler, bu sorunu çözmeyi ve girişimcilik iklimini geliştirmeyi hedefliyor. Temel hedef ise ekonomik kalkınmaya destek." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek de istihdam yaratma amaçlı girişimcilere destek programları bütçesinin Türkiye genelinde 32 milyon 500 bin avro olduğunu bildirdi.

Kalkınma ajanslarının bulunduğu illerde girişimcilik ikliminin gelişmesi için her türlü çabayı sarf ettiğini ifade eden Şimşek, ajansların ülke genelinde çok sayıda AB destekli projeyi hayata geçirdiğini kaydetti.

Programda BEBKA Genel Sekreteri Muhammet Zeki Durak da konuşmasında, yaptıkları projeler ve verdikleri desteklere değindi.

Proje kapsamında başvurular 14 Mart'ta sona erecek. Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve Mersin'deki kayıtlı kooperatif ve kooperatif birliklerine 2 milyon avro değerinde destek sağlanacak.

İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı Bursa'da tanıtıldı
İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı Bursa'da tanıtıldı
İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı Bursa'da tanıtıldı

YORUMLAR
500

Avrupa Birliği, Girişimcilik, Kooperatif, İstihdam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı Bursa'da tanıtıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:45 Korkunç olay! 1 yaşındaki bebek, yuttuğu pil yüzünden feci şekilde hayatını kaybetti
15:39 Meydan okudu! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Erdoğan karşıma çıksın, onu sandıkta göndereyim
15:37 Macron ile yaptığı görüşme olay olmuştu! İşte Putin'in anlatmak istedikleri
15:32 Benzia yeniden Süper Lig'e dönüyor!
15:31 Özer Hurmacı'dan şiddet gördüğünü söyleyen eşi: 3 çocuk ve evin giderleri için 500 TL gönderiyor
15:13 Uzmanlar uyardı: Antibiyotiğe dayanıklı cinsel yolla bulaşan hastalık giderek artıyor
15:10 Kafelerde ücretli ısıtıcı sistemi yayıldı! 4 liradan başlayan uygulama 5-15 lira arasında değişiyor
14:59 Ispartalılar, tüm zararlarını kuruş kuruş tazmin edebilir! Tüketici Derneği Başkanı açıkladı
14:51 Son Dakika: Fenerbahçe-Kayserispor maçı öncesi üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
14:44 Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Azra ve Sanem'i tehlikeli bir yolculuk bekliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 15:56:12. #1.12#
SON DAKİKA: İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı Bursa'da tanıtıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement