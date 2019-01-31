İstihdama 'Çağrı Merkezi' Desteği

Sadece Teleperformance'ın bu yıl bin 400 yeni istihdam yapacağına ve Türkiye'nin yeni iş bulma konusunda hedeflerini yakalayacağı belirtildi.

Türkiye İşkur Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, İşgücü Piyasası İstatistik Daire Başkanı Aydın Alabaş, Uşak İşkur İl Müdürü, Uşak İşkur Şube Müdürleri, İş ve Meslek Danışmanından oluşan heyet, yapılan çalışmaları yerinde görmek için Teleperformance Türkiye'nin Uşak lokasyonunu ziyaret etti. Türkiye'nin en düşük işsizlik oranına sahip dört şehrinden biri olan Uşak, İşkur ve Teleperformance Türkiye iş birliğiyle 2019 yılında istihdamda vites yükseltiyor. Bütünleşik çok kanallı müşteri deneyiminde dünya lideri Teleperformance, Uşak'taki istihdam oranlarını artırmaya yönelik çalışmalarında İşkur'a destek oluyor. Bu iş birliği kapsamında verilen özel eğitimlerle bölgedeki kalifiye personel sayısı her geçen gün artıyor.

Teleperformance Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Korhan Göksu, 2018 yılı içinde 405'i Uşak ilinden olmak üzere, Türkiye genelinde 1.000'e yakın kursiyere eğitim verildiğini açıkladı. 2019 yılında Teleperformance Türkiye bünyesinde profesyonel beceri kazandırılmak üzere alınacak kursiyer sayısı ise 1.400 olarak açıklandı.

Çalışanların eğitim ihtiyacı tümüyle karşılanıyor

Teleperformance Türkiye, sunduğu eğitimler ile çağrı merkezi sektöründe kariyer yapmak isteyen kişilere destek olmayı amaçlıyor. Kariyer gelişim eğitimleri konusunda uzman ve tecrübeli eğitmenler tarafından veriliyor. Bu eğitimlerde çalışanlara ve yöneticilere kendilerini sürekli olarak geliştirme imkanı sunuyor. Çalışanlar stres yönetimi, zaman yönetimi, proje yönetimi ve istatistiksel analiz gibi konuları kapsayan eğitim programlarıyla iş süreçlerindeki verimliliğini artırıyor, koçlardan aldıkları özel iletişim dersleriyle de iletişim becerilerini geliştiriyor. İş hayatında ihtiyaç duyulan Excel gibi bilgisayar programlarının nasıl kullanılacağı, kullanıcı verilerinin nasıl güvende tutulacağı gibi soruların cevabı çeşitli eğitimlerle çalışanlara aktarılıyor. Teleperformance'ta insanların sadece profesyonel hayatlarında değil, aynı zamanda gündelik hayatlarında da fayda sağlayacakları yeni yetenekler kazanmaları amaçlanıyor.

Ekiplerin gerçek potansiyeli ortaya çıkıyor

İş hayatının giderek dijitalleşmesi, firmaların bu değişime ayak uydurabilen personel arayışını da artırıyor. Çalışanların yeni teknolojilere adapte olması ve bu teknolojileri iş süreçlerinde kullanabilmeleri gerekiyor. Bu ihtiyaca yönelik geliştirilen JUMP isimli Teleperformance programı, çalışanların yeteneklerini analiz ederek onlar için en etkili kariyer planlamasını yapıyor. Böylece personeller hangi konularda daha yetenekli olduklarını fark ederek gerçek potansiyellerini ortaya çıkarma fırsatı buluyor. Firmalar ayrıca ekip üyelerini iyi tanıyan, onların ihtiyaçlarını bilen ve yaptıkları doğru yönlendirmelerle ekiplerinin gelişimini destekleyen liderlere ihtiyaç duyuyor. Teleperformance liderleri, bu amaçla hazırlanan "Süpervizör Gelişim" programına katılarak 100 saatten fazla sınıf eğitimi, 40 saat boyunca da uzaktan eğitim alıyor. Tüm süreçler uzman eğitmenler tarafından takip ediliyor.

Uşaklılar kariyer basamaklarını hızlı tırmanıyor

Eğitimlerin yanında "Çalışan Memnuniyeti" ve "En İyi İşveren" programları kapsamında personelleri için çeşitli hobi ve spor kulüpleri de açan Teleperformance, onlara daha keyifli bir çalışma ortamı sağlayarak şirket içindeki çalışan memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Yeteneklerinin farkına varan, onları nasıl kullanacağı konusundaysa işin uzmanlarından eğitim alan çalışanlar, kariyer basamaklarını daha kolay tırmanıyor. Takım liderliği, ekip yöneticiliği, süpervizörlük ve proje yöneticiliği gibi konumlara gelen çalışanlar, aldıkları terfilerle büyük motivasyon kazanıyor. Türkiye'nin en az işsizlik oranına sahip dördüncü şehri Uşak, 2019 yılında İşkur ve Teleperformance iş birliğiyle sıralamada ilk üçe girmeyi hedefliyor.