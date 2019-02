İstihdama Katkı Sağlayan Firmalar Ödüllendirildi

Kırklareli'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde başlatılan Milli İstihdam Seferberliğine katkı sağlayan 10 özel sektör firması ödüllendirildi.

Vali Osman Bilgin, Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Milli İstihdam Seferberliğine katkı sağlayan işverenlere teşekkür etti.



Dünyanın her bölgesinde "ekonomik savaşların" olduğunu vurgulayan Bilgin, dünya ekonomisinin 1929'dan sonra bozulduğuna dikkat çekti.



Türkiye ekonomisinin ise halen güçlü olduğunu dile getiren Bilgin, "Dünyanın her ülkesinde belirli zamanlarda ekonomik daralmalar meydana gelebiliyor. Dünyada da çok ciddi bir daralma var. Bu her bölgede hissediliyor, sadece Avrupa'da değil, Asya'da, Afrika'da, Amerika'da her yerde sıkıntı olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bu böyle mi devam edecek? Tabi ki hayır. 1929'daki sıkıntı çözüldüyse bu sıkıntılar da çözülür ama bizi onlardan ayrıştıran çok ciddi bir nüfusumuz var ve bunlara istihdam sağlanması gerekiyor. İstihdamla ilgili devlet sektörünün değil, özel ve üretim sektörünün yönlendirici olması gerekiyor. 'Devlet memuru olma', 'masa başı iş' kavramının artık kalkması gerekiyor. Çünkü bizim eskiden ara eleman dediğimiz artık ana eleman oldu." diye konuştu.



"Dünya ne kadar gelişirse gelişsin, insan gücüne ve bilgisine her zaman ihtiyaç olacaktır" diyen Bilgin, Türkiye'de ana elamanların mesleki anlamda çok iyi yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı.



Kırklareli'nin Türkiye istihdamına yönelik gereken desteği her zaman vereceğine inandığını dile getiren Bilgin, bu anlamda istihdama katkı sağlayan tüm özel sektör firma yetkililerine teşekkürlerini iletti.



Konuşmaların ardından Vali Bilgin, Zorluteks Tekstil, Defneteks, Sanofi İlaç Sanayi, Pilsan, Tyh Tekstil, Debateks, Sertim Tekstil, Burak Alüminyum, Yns Tekstil, Aziz Bebe Tekstil temsilcilerine teşekkür belgelerini verdi.

