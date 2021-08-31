İstihdama tam destek sürüyor - Son Dakika

İnegöl Belediyesi'nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl'ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, 1'i engelli olmak üzere 21 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

KAĞIT VE AMBALAJ ÜRETİMİNDE ÇALIŞACAK PERSONEL ALINACAK

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, İnegöl OSB'de üretimini sürdüren Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstihdam Merkezimizle işbirliği yapan Mondi Olmuksan firması; kağıt ve ambalaj üretim tesisinde çalışmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Firmada belirli süreli çalışmak üzere; üretim bölümü için 18-35 yaş arası bay ve bayan toplam 20 personel alımı yapılacak. Ayrıca yine üretim bölümünde çalışacak 18-35 yaş arası bay-bayan engelli 1 kişi alınacak. Başvurular 02 Eylül Perşembe günü 14.00'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Bel