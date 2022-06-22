İstihdama yönelik yapay zeka eğitimi başlıyor

Google Developers ve inzva işbirliği ile düzenlenen "Makine Öğrenimi Eğitim Programı", yapay zekaya ilgi duyanlara 4,5 ay boyunca çeşitli eğitimler vererek, onları Türkiye'deki bilişim şirketleri ile buluşturmayı hedefliyor. Tamamen ücretsiz ve çevrimiçi olan program, her seviyeden katılımcıya açık.

Avrupa, Güney Kore, Güney Amerika ve Japonya ile aynı anda başlayacak bu programda katılımcılar, sadece "Makine Öğrenmesi" teorisini öğrenmekle kalmayıp, aynı zamanda alandaki mühendislik problemlerini de yapay zeka ile çözebilecek seviyeye gelecek.

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Google ile inzva güçleri birleştirerek etkiyi artırıyor

5 yıldır yapay zeka alanında akran eğitimi ile birçok program gerçekleştiren ve 5000'den fazla gence ücretsiz eğitim programı düzenleyerek katkı sağlayan inzva topluluğunun deneyimi ve Google'ın uzmanlığının birleşmesiyle Türkiye'deki gençlerin bilgi birikimini artırmak hedefleniyor.

Google makine öğrenmesi uzmanları ve inzva'nın gönüllü eğitmenleri tüm katılımcılara program boyunca eğitim içeriği, canlı kodlama, soru/cevap buluşmaları, uygulama dersleri, canlı kodlama gibi konularda destek olacak.

Google Geliştirici Ekosistemi Bölge Lideri Barış Yesugey programla ilgili şu açıklamalarda bulundu;

"Google olarak Türkiye'deki ilk makine öğrenimi programını başlatıyor olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Temmuz ayında başlatıp Kasım ayına kadar sürdüreceğimiz programla yüzlerce geliştiricinin endüstriye ilk adımını atmasına yardımcı olarak, makina öğrenimini kapsamlı biçimde anlatmayı hedefliyoruz.

Program kapsamında katılımcılar, tümü online olarak gerçekleştirilen uygulamalı eğitim, yarışma, konuşma oturumu, sertifika sınavı gibi içerikler ve araçlar aracılığıyla zengin bilgi ve becerilere sahip olacaklar."

inzva'nın genel müdürü Utku Yavuz ise Google ile yaptıkları işbirliği sayesinde daha fazla kişiye destek sağlayabileceklerini belirtti.

"Google ile olan ortaklığımız sayesinde gençlere daha fazla destek sağlayabileceğimiz için çok mutluyuz. Ayrıca Google ile yapay zeka eğitimi alanında Türkiye'deki ilk ortağı olmaktan da büyük heyecan duyuyoruz.

Makine ve derin öğrenme eğitimleri konusunda deneyimimizi Google uzmanlığı ile birleştirerek Türkiye'deki gençlere ve bilişim sektörüne daha fazla fayda sağlayacağız."

"Makine Öğrenimi Eğitim Programı" 12 haftalık Coursera Derin Öğrenme Kursu ile başlıyor. Katılımcılar daha sonra TensorFlow Sertifikası'nı alabilmek için mentorler eşliğinde uygulamalı eğitimler alacak. Ardından Kaggle platformunda yarışmalara girerek bilgilerini ölçecek.

Program sonunda ise katılımcılar teknoloji dünyasından uzmanlar eşliğinde kariyerleri hakkında yönlendirme alabilecek. Coursera kurs ücreti ve tüm sertifika ücretleri de Google tarafından karşılanacak.

Bilişim şirketleri ile bağlantı kurma

4,5 ay sonunda programın gerekliliklerini yerine getirerek başarı ile mezun olan katılımcılar istekleri doğrultusunda yapay zeka alanında faaliyet gösteren şirketlerle istihdam amaçlı bağlantı kurabilecek.

Sınırlı sayıda katılımcının kabul edileceği programın başvuruları 26 Haziran 2022'de kapanıyor.

Programa başvuru yapmak için: https://events.withgoogle.com/google-ml-bootcamp-tr/