İstihdamda büyük buluşma - Son Dakika
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İstihdamda büyük buluşma

7 saat önce

Kepez Belediyesi'nin 'İş ve İstihdam Geliştirme Merkezi' bu hafta da bir otel zincirinin eleman alımlarına aracılık etti.

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Kepez Belediyesi'nin 'İş ve İstihdam Geliştirme Merkezi' bu hafta da bir otel zincirinin eleman alımlarına aracılık etti. 2 firmanın iş mülakatlarına 429 kişi katıldı.


İşsizliğin önlenmesi ve istihdama katkı sağlanması amacıyla kurulan " İş ve İstihdam Geliştirme Merkezi, binlerce kişiye iş kapılarını aralıyor. Kepez Belediyesi'nin en önemli projeleri arasında yer alan İş ve İstihdam Geliştirme Merkezi, kurulduğu günden bu yana iş verenlere kalifiyeli eleman, iş arayanlara da güvenli iş ortamı bulma imkanı sunuyor. Merkez, geçtiğimiz hafta iş arayan 300 kişiyi Antalya Hava Limanı'nda faaliyet gösteren bir firma ile buluşturmuş, B ve E ehliyetli şoför ve yer hizmet personeli alımına aracılık etmişti.


Otel personeli alımı


İş ve İstihdam Geliştirme Merkezi, bu hafta da Antalya-Kundu bölgesindeki bir otel zincirinin eleman alımlarına aracılık yaptı. Mimar Sinan Kongre Merkezi'ndeki istihdam buluşmasında çeşitli alanlarda otel personeli alımı yapıldı. İş arayan 129 kişinin otel hakkında bilgilendirilmesinin ardından mülakat görüşmelerine geçildi. Gün boyu devam eden mülakatlar sonunda kat görevlisi, meydancı, garson, bulaşıkçı, güvenlik görevlisi, bahçıvan, havuz personeli, marangoz ve teknik servis statüsünde eleman alımı yapıldı. Kepez Belediyesi'nin İş ve İstihdam Geliştirme Merkezi, yapılan her iş talebini titizlikle dikkate alıyor. Mesleki ve istenen iş alanına göre yapılan sınıflandırmanın ardından, iş arayanlar ile işverenler bir araya getiriliyor. Kepez Belediyesi'nin İş ve İstihdam Geliştirme Merkezi, 2 firmanın gerçekleştirdiği mülakatlarda 429 kişiye iş kapılarını araladı. - ANTALYA

Kepez Belediyesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:56 Kaynak: İHA
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