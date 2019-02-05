İstihdamda Kadınlara Öncelik Tanınacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Edindiği mesleği ticarete dönüştürebilecek, satış yapabilecekleri alanlar sağlanacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Edindiği mesleği ticarete dönüştürebilecek, satış yapabilecekleri alanlar sağlanacak. İstihdam sağlayacak işlerde kadınlara özel önceliklerimiz var." dedi.



Özhaseki, AK Parti Kadın Kolları tarafından Mamak'ta Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kadınlar Buluşmasına katıldı.



Burada yaptığı konuşmada, belediye başkanı seçilmesi halinde yapacakları projelere değinen Özhaseki, "Özellikle mahallelerde kreş yapılması, belediye evleri yapılması projesi var. Mesela acil hastaneye gideceksiniz, çocuğu nereye bırakacaksınız? O belediye evlerine çocuklarınızı bırakabileceksiniz." İfadelerini kullandı.



Kadınlar için mahalle konakları yapacaklarını ve istihdama önem vereceklerini belirten Özhaseki, "İstihdam sağlayacak birçok tedbirler ve meslek edindirme kursları olacak. Edindiği mesleği ticarete dönüştürebilecek, satış yapabilecekleri alanlar sağlanacak. İstihdam sağlayacak işlerde kadınlara özel önceliklerimiz var." diye konuştu.



-"Çocuk Köyü içerisinde 100'den fazla etkinlik olacak"



Yapmayı planladıkları Çocuk Köyü projesi hakkında da bilgi veren Özhaseki, şöyle konuştu:



"Çocuk Köyü projesi dünyada bir tek Kanada'da var. İkincisini de Ankara'da yapacağız. Ben bunu önemsiyorum. Bizler hep sokakta büyüdük ama çocukların hepsi komşu çocukları, güvenilir ortam. Şimdi çocukları kimse sokağa salamıyor, evde internetin başına geçiyor çocuk ve sanal bir aleme dalıyor. Çocuk geleceğe hazırlanamıyor şimdi. Çocuğu geleceğe hazırlamak lazım. Çocuk Köyünün içerisinde 100'den fazla etkinlik olacak."



Programa AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı Murat Köse, AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Mualla Varol, ilçe kadın başkanları ve davetliler katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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