İstihdamda "Trakya Havası" Esti

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl en yüksek istihdam oranı yüzde 55,3 ile Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli bölgesinde gerçekleşti.



Türkiye genelinde istihdam oranı 2018'de yüzde 47,4 olarak hesaplanırken, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, istihdamın ve iş gücüne katılma oranının en yüksek seviyede gerçekleştiği bölge oldu.



Trakya'da, istihdam yüzde 55,3, iş gücüne katılma oranı ise yüzde 59,7 olarak belirlendi. Trakya'daki bu illerde geçen yıl istihdam 31 bin artışla 772 bine yükseldi. İstihdam artışının 2 bini tarım, 24 bini hizmetler, 7 bini de sanayi sektöründe gerçekleşti.





"Trakya, Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak"



Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya'da, istihdamın artış göstermesinden son derece mutlu olduklarını söyledi.



Trakya'nın İstanbul'a yakınlığı, Avrupa'ya komşu olması dolayısıyla yatırımcıların ilgili odağı haline geldiğini belirten Ilık, yapılan yeni yatırımlarla istihdamda ciddi artış yaşandığını anlattı.



Özellikle Kırklareli ve Lüleburgaz'da organize sanayi bölgelerinin yabancı yatırımcıların ilgisini çektiğini ifade eden Ilık, "Konuyla ilgili önümüzdeki günlerde Kırklareli OSB'den 40 parselin satışını gerçekleştireceğiz. Bu da istihdam açısından yeni bir gelişme. Bu çalışmamız tamamlandığında istihdam ile ilgili hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Yapılan her yatırım, her çalışma kentimizin ekonomisine de ciddi bir katma değer sağlayacak." dedi.





Tüm yatırımcıları kente davet eden Ilık, Trakya'nın gelecekte Türkiye'nin parlayan yıldızı haline geleceğini vurguladı.



Soner Ilık, "Burası Türkiye, burada iş var." sloganıyla başlatılan istihdam seferberliğinin de Trakya'da başarılı olduğunu sözlerine ekledi.



"Çalışmalar meyvesini veriyor"



Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, bölgedeki istihdam oranındaki artışı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.



Bölgedeki fabrikaların, firmaların ihracata çalıştıklarını, istihdam artışının bundan kaynaklandığını ifade eden Zıpkınkurt, "Oda olarak ciddi bilgilendirme çalışmaları yaptık. Teşvikleri anlattık, bu çalışmaların sonucunu almak memnuniyet verici, buna devam edeceğiz." diye konuştu.



"Tekirdağ tam bir istihdam deposu"



Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay da Tekirdağ'ın 2 bin 900 civarında ulusal ve uluslararası işletmeye sahip bir ekonomi kenti olduğunu söyledi.



Tekirdağ'ın ekonomide hızla büyüyen illerden birisi olduğunu aktaran Günay, "Tekirdağ istihdam yönünden tam bir istihdam deposu kent. Tekirdağ geçen yıl istihdam seferberliğinde üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Konulan hedefin yüzde 50 üzerinde bir istihdamla en çok destek veren illerden bir tanesi. Cumhurbaşkanı'mızın ve TOBB'un yaptığı çalışmaları da iş insanlarına anlattık. Çalışmaların sonunda istihdamın artması ülkemiz ve bölgemiz için çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.



Günay, istihdamı toplumsal bir konu olarak gördüklerini dile getirerek, "Oda ve borsalar olarak üyelerimize devletimizin istihdam teşviklerini iyi anlatmak amacıyla toplantılarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızı da bilgilendirmeye devam ediyoruz. Verilen emeklerimizin karşılığını istihdamın yüzde 55,3 artış sağlamasıyla almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tekirdağ her yıl istihdamını ve yapılan ihracatını artırarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edecek." diye konuştu.

