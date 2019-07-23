Son Dakika Haberleri: İstihdamdaki engelli işçi sayısı 114 bini geçti
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İstihdamdaki engelli işçi sayısı 114 bini geçti

42 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluğu bulunanlara yönelik istihdam hizmetleri kapsamında 114 bin 477 engelli işçi işe yerleşti.

İstihdamdaki engelli işçi sayısı 114 bini geçti, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluğu bulunanlara yönelik istihdam hizmetleri kapsamında 114 bin 477 engelli işçi işe yerleşti.
İşçi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:57 
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