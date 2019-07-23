İstihdamdaki engelli işçi sayısı 114 bini geçti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluğu bulunanlara yönelik istihdam hizmetleri kapsamında 114 bin 477 engelli işçi işe yerleşti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluğu bulunanlara yönelik istihdam hizmetleri kapsamında 114 bin 477 engelli işçi işe yerleşti.

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