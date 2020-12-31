İstihdamı artıracak protokol - Son Dakika

İstihdamı artıracak protokol

31.12.2020 00:58
İstihdamı artıracak protokol, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) arasında nitelikli iş gücü yetiştirilmesi amacıyla Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme Projesi (MEGİP) ile teorik ve uygulamalı eğitimler birleştirilerek istihdama katkıda bulunulacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) arasında nitelikli iş gücü yetiştirilmesi amacıyla Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme Projesi (MEGİP) ile teorik ve uygulamalı eğitimler birleştirilerek istihdama katkıda bulunulacak. Protokol kapsamında belediyeye bağlı şirketlerden seçilen kursiyerlerin yer alacağı eğitimde yüzde 50'sinden az olmamak üzere başarılı olan adaylar belediyede istihdam edilerek iş hayatlarını sürdürecek.

Kentteki istihdam oranını vatandaşa ulaştırdığı eğitimlerle gün geçtikçe artıran Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Siraç Ekin ile ortaklaşa hareket ederek Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme Projesi Protokol İmza Töreni düzenledi. Buna göre mesleki eğitim ve kursları organize edilerek Büyükşehir Belediyesi'nin de ihtiyaç duyduğu şoförlük, otomotiv mekanikeri, halkla ilişkiler, peyzaj ve büro yönetimi gibi iş alanlarında belediyeye bağlı şirketlerde çalışan yaklaşık 250 personele 8 ay boyunca teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. Eğitime katılacak kursiyerlerin; Kursiyer Zaruri Gideri, Genel Sağlık Sigortası, İş Kazası ve Meslek Hastalığı primleri İŞKUR tarafından karşılanacak. Eğitimin sonunda ise başarılı olan kursiyerler belediyede istihdam edilerek çalışma hayatlarına devam edecek.

"Gençlerimizi doğru yönlendirmeliyiz"

Konu hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, insana dokunan, istihdam üreten, uzmanlaştıran ve performansa dayalı bir projenin imzasını attıklarını belirterek, "Yeni yılda özellikle gençlerimizin istihdam edilmesi üzerine elimizde gelen gayreti sürdürmeye devam edeceğiz. Baktığımızda şehrimiz bir sanayi şehridir. İmzalanan projenin itibariyle kalifiye eleman yetiştirme maksadıyla eğitim alacak personeller ihtiyaç duyulan alanlarda yetkinlik kazanacak. Başarının devamını da aynı şekilde bu protokolle devam etmek istiyoruz. Diploma sahibi her gencimizi kendi ihtisas alanına uygun iş bulması konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şehrin kalkınması adına elimizde bulunan beşeri sermayenin gücünü doğru kullanarak kentin avantajına çevireceğiz. Çok genç bir nüfusumuz var. Gençlerimizi doğru yönlendirmeliyiz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Megip istihdama önemli katkı sunacak

Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Siraç Ekin çok güzel bir projenin hayata geçirilmesi adına burada bulunduklarını ifade ederek, "Projenin içerisinde yer alan teorik ve uygulamalı eğitim, kalifiye eleman yetiştirme amacına önemli bir katkı sunacak. Bugün sanayicilerimizin önem verdiği hususların başında kalifiye eleman geliyor. MEGİP projesiyle eğitim görecek kursiyerlerimiz, normal ve uygun yerlerde işin ehli insanların yanında alacakları ön eğitim ile yetiştirilecek. Ardından gerek sektör nezdinde gerekse de kamuda uygun iş alanlarında istihdam edilecek niteliğe kavuşmuş olacaklar. Yetiştirilen kursiyerler, sektörde bir şekilde kalifiye eleman olarak girebilecek" diye konuştu. - GAZİANTEP

Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İstihdamı artıracak protokol - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çiğ köfte tartışması can aldı! Baba, oğlunu öldürdü Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den il protokolüne 250 TL'lik alkollü yılbaşı paketi Usta oyuncu Rasim Öztekin'in ağabeyi vefat etti Fenerbahçe, Asvel'i 22 sayı farkla 81-59 mağlup etti Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hakkında merak edilen soruları cevapladı Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Şanlıurfa'ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma
Liverpool, deplasmanda Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı Liverpool, deplasmanda Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı         
00:54
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara'dan Çin aşısının güvenilirliğiyle ilgili dikkat çeken 'araba' benzetmesi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara'dan Çin aşısının güvenilirliğiyle ilgili dikkat çeken 'araba' benzetmesi         
23:42
Belediye binasına giremeyen şahıs ortalığı birbirine kattı! Kapıyı yumrukladı, çırılçıplak soyundu Belediye binasına giremeyen şahıs ortalığı birbirine kattı! Kapıyı yumrukladı, çırılçıplak soyundu         
23:34
Sinovac aşısının kullanımı Çin'de yasak mı? İstanbul Başkonsolosu iddiaları yalanladı Sinovac aşısının kullanımı Çin'de yasak mı? İstanbul Başkonsolosu iddiaları yalanladı         
22:50
Eski manken Deniz Akkaya'nın SMA hastalarına yönelik sözlerine tepki yağıyor Eski manken Deniz Akkaya'nın SMA hastalarına yönelik sözlerine tepki yağıyor         
22:38
Gelecek Partisi İl Başkanı'na silahlı saldırıyı düzenleyen başka bir il başkan yardımcısının kardeşi çıktı Gelecek Partisi İl Başkanı'na silahlı saldırıyı düzenleyen başka bir il başkan yardımcısının kardeşi çıktı         
22:07
Mesanesinden 2,5 kilo taş çıktı, Mesanesinden 2,5 kilo taş çıktı, "Ömür boyu saklayacağım" dedi         
20:02
Falcao'da beklenmedik gelişme! Kolombiyalı golcünün isteği şaşırttı Falcao'da beklenmedik gelişme! Kolombiyalı golcünün isteği şaşırttı         
17:05
Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu         
15:12
Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu         
14:40
Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı         
14:22
Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı         
11:00
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı         
09:41
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 01:04:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstihdamı artıracak protokol - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei