Antalya'da mesleki eğitimle istihdam artırılacak

Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi (OSB), İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) işsizliğin azaltılması ve öğrencilerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi için ortak proje hayata geçirdi.

Antalya OSB'den yapılan açıklamaya göre, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Eğitim Merkezi Eğitim ve İstihdam Projesi (Antalya OSBEM) adı verilen proje kapsamında OSB'de bir eğitim merkezi kurulacak, iş arayanlar ile öğrencilere mesleki eğitim verilecek ve bölge firmalarında istihdamları sağlanacak.

Hazırlıkları tamamlanan projenin imza töreni Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Veli Tekkanat'ın katılımıyla yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahar, projeyle Antalya OSB'de istihdam edilecek işgücünün ihtiyaç doğrultusunda nitelik kazanmasının sağlanması ve işsizliğin azaltılmasının amaçlandığını belirtti.

Proje kapsamında İŞKUR'a kayıtlı 40 işsize, 400 saatlik çelik kaynakçılığı ve 357 saatlik ön muhasebe alanında mesleki ve teknik eğitim verileceğini ifade eden Bahar, şunları kaydetti:

"Başarılı olan kursiyerlerin en az yüzde 50'si bölge firmalarımızda istihdam edilecek. Kursiyerler, bölge müdürlüğümüzce yapılacak mülakat sonucunda belirlenecek. Proje kapsamında ayrıca 200 mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencisi ile 30 öğretmen, mesleki yetkinliklerinin artırılmasına yönelik olarak OSBEM sınıflarında simülasyonlu kaynakçılık eğitimleri, 3D yazıcı ve kişisel gelişim eğitimleri alacaklar. Son sınıf öğrencileri için bölge firmalarına istihdam yönlendirmesi yapılacak."

Mili Eğitim Müdürü Er ise 200 öğrenci ile 30 öğretmenin projeden faydalanacağını bildirdi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Tekkanat da protokolle yeni istihdam olanakları yaratılacağını aktararak, "İŞKUR olarak istihdamın korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması öncelikli görevimizdir. İmzaladığımız bu iş birliği protokolü ile işverenimizin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılayarak, ilk kez iş hayatına atılacaklar ile işgücü piyasasında geçerli bir mesleği olmayan işgücüne istihdam olanağı yaratmış olacağız. Ayrıca bölgedeki meslek lisesinde eğitim gören öğrencilerimizin mezuniyet sonrası istihdamlarını da kolaylaştırmış olacağız." ifadelerini kullandı.