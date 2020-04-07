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İstihdamı KOBİ'ler sağlıyor desteği de önce onlar alsın!
22 dakika önce
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, video konferans yoluyla sorularımızı yanıtladı.
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, video konferans yoluyla sorularımızı yanıtladı. Kaan, virüs salgınına karşı atılması beklenen genişleme adımının büyük firmalardan çok bankalara yönelik yapılmasını, asıl desteklenmesi gereken şirketlerin istihdamın yüzde 75'ini sırtlayan KOBİ'ler olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 05:03
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