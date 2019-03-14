"İstihdamla ilgili bu kadar kapsamlı paket hiç olmamıştı"
18 dakika önce
İTO Başkanı Avdagiç, "İstihdamla ilgili bu kadar kapsamlı paket hiç olmamıştı.
İTO Başkanı Avdagiç, "İstihdamla ilgili bu kadar kapsamlı paket hiç olmamıştı. Hem mevcut istihdamı koruyan hem dolaylı faydaları olan bir paket var." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:45
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