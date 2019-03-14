Son Dakika Haberleri: "İstihdamla ilgili bu kadar kapsamlı paket hiç olmamıştı"

"İstihdamla ilgili bu kadar kapsamlı paket hiç olmamıştı"

18 dakika önce

İTO Başkanı Avdagiç, "İstihdamla ilgili bu kadar kapsamlı paket hiç olmamıştı.

İTO Başkanı Avdagiç, "İstihdamla ilgili bu kadar kapsamlı paket hiç olmamıştı. Hem mevcut istihdamı koruyan hem dolaylı faydaları olan bir paket var." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:45 

Ekonomi
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