İstikal Marşını Güzel Okuma Yarışması Düzenlendi

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında İstiklal Marşının kabul edilişinin yıl dönümü anısına İstiklal Marşını güzel okuma yarışması düzenlendi.

Edebiyat Öğretmeni Tuğba Orhanlı koordinatörlüğünde hazırlanan yarışmada ilk olarak çeşitli kategorilerde elemeler yapıldı. Elemelerin ardından öğrencilerden Ozan Samet Çetin, Nil Bensu Değer, Osman Taha Avşar ve Can Muhammed Ağdoğan finale kalmaya hak kazandı. Düzenlenen final programında İstiklal Marşı okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nın kabul edilişiyle ilgili bilgiler verildi.Programda son olarak finale kalan öğrenciler İstiklal Marşı'nı en güzel şekilde okumak için yarıştı. Öğrencilerin performansının ardından jüri tarafından yapılan değerlendirme sonrasında Can Muhammed Ağdoğan birinci olmaya hak kazandı. Oylamanın ardından Can Muhammed Ağdoğan'a Mehmet Recai Toydemir Anadolu Lisesi Müdürü Abdülkadir Ünsal tarafından plaket ve hediye çeki takdim edildi. - SİVAS

