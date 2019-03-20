Son Dakika Haberleri: İstikamet: Sivas, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep!

İstikamet: Sivas, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep!

3 saat önce

Türk alternatif rock müziğin MTV ödüllü grubu maNga, Mart ayı boyunca devam eden yoğun konser maratonunda, Türkiye'nin dört bir yanında hayranlarının büyük ilgisi ile karşılaşıyor.

İstikamet: Sivas, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep!, System.String[]

Ferman Akgül:''Sanki doğa bile saygı duruşunda. Tüm şehitleri anıyoruz.''

17 Mart Balıkesir konserinin ardından, 3 günlük turne arası veren maNga, 18 Mart'ta Çanakkale'yi ziyaret ederek, şehit olan askerlerimizi andı. Grubun solisti Ferman Akgül, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak fotoğrafın altına:''O kadar sessiz ki boğaz. Sanki doğa bile saygı duruşunda. Çanakkale'ye geldik. Tüm şehitleri anıyoruz.'' yorumunu yaptı.

Konserlerinde sevenlerinin büyük sevgi gösterileri eşliğinde güçlü performansını sahneye taşıyan başarılı grup, rotasını Türkiye'nin doğusuna çevirdi.

20 Mart itibarıyla Sivas, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep'te arka arkaya dört gün boyunca konser verecek olan maNga, 29 Mart'ta Kıbrıs'ta sahne alarak, Kıbrıslı hayranlarının özlemine de son verecek.

Şimdiye kadar büyük coşkuyla geçen Mart konser maratonu, 30 Mart akşamı Kadıköy Dorock XL Sahnesi'nde sonlanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:29 Kaynak: Bültenler

Sivas, Güncel
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