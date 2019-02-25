İstikbal Kayserispor'a Uğurlu Geldi
2 saat önce
İstikbal Mobilya Kayserispor'un 9 haftadır yenilgi yüzü görmemesi gurur kaynağı oldu.
İstikbal Mobilya Kayserispor
'un 9 haftadır yenilgi yüzü görmemesi gurur kaynağı oldu. Sponsor firmadan kutlama mesajı geldi.
Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren ve son 9 müsabakasında yenilgi yüzü görmeyen İstikbal Mobilya Kayserispor'da moraller yüksek, yüzler gülüyor. Geçtiğimiz ay sarı kırmızılı takım ile isim sponsorluğu anlaşması yapan Boydak Holding
'de de ismini taşıyan takımın ligdeki çıkışı keyifle karşılandı.
Sarı kırmızılı takım ile isim sponsorluğu anlaşması yapan Boydak Holding'in CEO
'su Alpaslan Baki Ertekin, sosyal medya hesabı üzerinden kısa bir açıklama yaparak İstikbal Mobilya Kayserispor'u kutladı. Alpaslan Baki Ertekin, "Yenilmez Armada İstikbal Mobilya Kayserispor. İsim sponsorluğu anlaşmasını imzaladığımız tarihten itibaren oynadığımız 6 maçta hiç yenilmeden 12 puan topladık. İstikbal Mobilya, Kayserispor'a uğurlu geldi, Maşallah" mesajı yayınladı.
Sarı-Kırmızılılar, Antalyaspor
, Bursaspor
ve Yeni Malatyaspor
ile berabere kalırken Fenerbahçe
, Göztepe ve Bursaspor'u da mağlup etmeyi başardı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:43 Kaynak: İHA
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