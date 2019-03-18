Son Dakika Haberleri: İstikbal Mobilya Kayserispor 10 Bin Kaşkol Dağıttı

İstikbal Mobilya Kayserispor 10 Bin Kaşkol Dağıttı

2 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor yönetimi, Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde stadyuma gelen taraftarlara 10 bin adet sarı-kırmızılı kaşkol dağıttı.

İstikbal Mobilya Kayserispor 10 Bin Kaşkol Dağıttı, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor yönetimi, Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde stadyuma gelen taraftarlara 10 bin adet sarı-kırmızılı kaşkol dağıttı.

İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, Kadir Has Stadyumunda oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde stadyuma gelen taraftarlara 10 bin adet kaşkol dağıtıldığını açıkladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor yönetimi tarafından dağıtılan kaşkollar sonrasında Kadir Has Stadyumu tribünleri sarı-kırmızılı renklere büründü. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:38 Kaynak: İHA

Başakşehir, Kayserispor, İstikbal Mobilya, Spor
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