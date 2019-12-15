İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-0 - Son Dakika Spor

İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-0

6 saat önce

STAT: Gaziantep KalyonHAKEMLER: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Yusuf BozdoğanGAZİANTEP FK: Günay - Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Alin Tosca, Morais, Papy Djilobodji, Chibsah, Twumasi (Dk. 29 Kenan Özer), Güray Vural (Dk. 84 Owlowski), Kayode, Muhammet Demir (Dk.

İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-0, System.String[]

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Yusuf Bozdoğan

GAZİANTEP FK: Günay - Oğuz Ceylan,  Kana Bıyık, Alin Tosca, Morais, Papy Djilobodji, Chibsah, Twumasi  (Dk. 29 Kenan Özer), Güray Vural (Dk. 84 Owlowski), Kayode, Muhammet Demir (Dk. 61 Pawlowski)

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung- Miguel Lopes, Poulain, Mert Kula, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Acar, Mensah  (Dk. 22 Rienstra), Ziya Alkurt ( Dk. 78 Furkan Polat), Emre Demir (Dk. 84 Aksel), Artem Kravets

GOLLER: Dk. 67 Güray Vural, Dk. 72 Kayode, Dk. (Pen.) 90 Kayode (Gaziantep FK)

KIRMIZI KARTLAR: Oğuzhan Erdoğmuş (Gaziantep FK tercümanı)

SARI KARTLAR: Chibsah, Güray Vural (Gaziantep FK) – Mert, Lopes  (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Süper Lig'in 15'inci haftasında Gaziantep FK sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaştı. Karşılaşma 3-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.

37'nci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında kale önünde topu önünde bulan Muhammet Demir'in kayarak vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

39'uncu dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında kale önüne yerden gelen topla buluşan Kayode vuruşunu yaptı ancak araya giren Poulain topu taca göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı.

67'nci dakikada Gaziantep FK öne geçti. Orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında Kayode'nin pasında ceza sahasına giren Güray'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

68'inci dakikada Güray Vural golün ardından Kayserispor tribünlerinin önünde gol sevincini yaptı ve tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada Güray Vural sarı kart gördü, Gaziantep FK'nın tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş ise kırmızı kart görerek saha dışına gönderildi.

72'nci dakikada ev sahibi farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Pawlowski'nin yerden pasında topla buluşan Kayode, topu ağlara gönderdi: 2-0.

90+2'nci dakikada Gaziantep FK farkı 3'e çıkardı. Gelişen ev sahibi takımın atağında Djedje'nin Kenan Özer'e ceza sahası içerisindeki müdahalesiyle Özer yerde kaldı. Hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Kayode meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.


- Gaziantep
Güray Vural, Kayserispor, Kenan Özer, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 04:10 Kaynak: DHA
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