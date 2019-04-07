Son Dakika Haberleri: İstikbal Mobilya Kayserispor 3. Kez 3 Gol Attı

İstikbal Mobilya Kayserispor 3. Kez 3 Gol Attı

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'de bu sezon 3. kez 3 gol atmayı başardı.

İstikbal Mobilya Kayserispor 3. Kez 3 Gol Attı, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'de bu sezon 3. kez 3 gol atmayı başardı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan ve 3 puanı hanesine yazdırmayı başaran İstikbal Mobilya Kayserispor, bu sezon 3. kez bir maçta 3 gol atmayı başardı. Ligde oynadığı 27 maçta 9. kez galibiyeti kucaklayan sarı kırmızılılar, bu sezon deplasmanda Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile oynadığı maçlarda 3'er gol atmıştı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yenerken, Kasımpaşa'yı 3-0, Sivasspor'u da 3-1 mağlup etmişti. Sarı Kırmızılı ekip, diğer galibiyetlerinde ise 2-0 (2 kez), 1-0 (3 kez) ve 2-1'lik sonuçlar elde etmişti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:41 Kaynak: İHA

Sivasspor, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor
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