İstikbal mobilya kayserispor: 4-0

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Tarık Ongun (xx), Aleks Taşçıoğlu (xx)

GÖZTEPE: Göktuğ (xxx) - Gassama (xxx), Titi (xx), Alpaslan (xxx), Berkan (xxx), Poko (xx), Soner (xxx) (Dm. 64 Halil xx), Mossoro (xx) (Dk. 46 Castro xx), Serdar (xxx) (Dk. 86 Atakan), Napoleoni (xxxx), Jerome (xxx)

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung (x) - Lopes (xx), Poulain (x), Abdennour (x), Atila (xx), Djedje (xx), Rienstra (x), Ntep (x) (Dk. 86 Emre), Hasan (x), Nurettin (x) (Dk. 55 Ziya x), Umut (x) (Dk. 46 Adryan x)

GOLLER: Dk. 7 Alpaslan, Dk. 42 Soner, Dk. 45, Dk. 50 Napoleoni (Göztepe)

SARI KARTLAR: Dk. 29 Rienstra, Dk. 41 Poulain (Kayserispor), Dk. 74 Titi (Göztepe)

Süper Lig'de geçen hafta Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe, İstikbal Mobilya Kayserispor'u rahat yenerek milli araya moralli girdi: 4-0. Maça hızlı başlayan Göz-Göz, 7'nci dakikada Alpaslan'la perdeyi açtı. Mücadelenin 33'üncü dakikasında Serdar'ın penaltı golü iptal olurken, 42'de Soner tabelayı 2-0'a getirdi. Napoleoni 45'te ilk yarının skorunu belirledi. İkinci devreye de hızlı giren sarı-kırmızılılarda sahneye bir kez daha Napoleoni çıktı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Göztepe renktaşından 3 puanı aldı.

Bu sonuçla Göztepe puanını 9 yaparken, Kayserispor ise galibiyetle tanışamadı ve 3 puanda kalıp düşme hattından kurtulamadı.

7'nci dakikada gol perdesi açıldı. Soner'in soldan kullandığı kornerde ön direkte Alparslan şık bir kafa vuruşuyla ağları sarstı: 1-0.

23'üncü dakikada Göztepe müthiş geldi. Soner'in ara pasında Mossoro ile verkaç yapan Jerome'nin ceza sahasının sağından sert şutu yan direğe çarparak auta çıktı.

26'ncı dakika Atilla'nın ceza yayının sağından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

30'uncu dakikada Soner'in ortasında Reinstra ceza sahasında Jerome'yi düşürünce hakem Cüneyt Çakır beyaz noktayı gösterdi.

33'üncü dakikada atışı kullanan Serdar Gürler topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 2-0. Filelere giden top sonrası VAR'a giden Cüneyt Çakır, penaltıyı kullanırken ayağı kayan Serdar'ın topa iki ayağıyla dokunduğunu belirterek golü iptal etti.

37'nci dakikada Berkan'ın yaklaşık 30 metreden şutunda kaleci Lung topu güçlükle kornere çeldi.

42'nci dakikada Göztepe golleri ikiledi. Sağdan kullanılan kornerde defanstan seken topu ceza yayının sağından Soner sert bir şutla filelere gönderdi: 2-0.

45'inci dakikada fark 3'e çıktı. Serdar'ın asistinde Napoleoni ceza sahasında ölçtü biçti ve topu köşeye gönderdi: 3-0.

50'nci dakikada Göztepe bir gol daha buldu. Berkan sol kanattan ortaladı, arka direkte topla buluşan Napoleoni fileleri sarstı: 4-0.

68'inci dakikada kullanılan kornerde Alpaslan'dan seken topu arka direkte Castro kafayla tamamlamak istedi, meşin yuvarlak yandan oyun alanını terk etti.

71'inci dakikada ceza sahası sol çaprazından şutunu çeken Hasan direğe takıldı.

90'ıncı dakikada Halil'in Tavares'i düşürmesiyle hakem Cüneyt Çakır önce penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası karar serbest vuruş olarak değiştirildi.

- İzmir