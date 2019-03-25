Son Dakika Haberleri: İstikbal Mobilya Kayserispor, Adana Demirspor ile Hazırlık Maçı Yapacak

İstikbal Mobilya Kayserispor, Adana Demirspor ile Hazırlık Maçı Yapacak

53 dakika önce

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen İstikbal Mobilya Kayserispor, Adana Demirspor ile hazırlık maçı yapacak.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Adana Demirspor ile Hazırlık Maçı Yapacak, System.String[]
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen İstikbal Mobilya Kayserispor, Adana Demirspor ile hazırlık maçı yapacak.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada, deplasmanda oynayacağı demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor. Hazırlıkları Kadir Has Tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde sürdüren sarı-kırmızılı takım hafta sonu hazırlık karşılaşması oynayacak.

Kayserispor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile 30 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Kadir Has Stadyumunda karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:21 Kaynak: İHA

İstikbal Mobilya, Adana Demirspor, Kayserispor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü Harekatı Milli Savunma Bakanlığına 600 İşçi Alımı İçin Başvurular Başladı Emre Belözoğlu'na Milli Takım Kariyerinde İlk Kırmızı Kartı Gösteren Hakem, Moldova Maçını Yönetiyor Milliler Ozan Kabak'ın Doğum Gününü Kutladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 16:14:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstikbal Mobilya Kayserispor, Adana Demirspor ile Hazırlık Maçı Yapacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]