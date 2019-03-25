İstikbal Mobilya Kayserispor, Adana Demirspor ile Hazırlık Maçı Yapacak
53 dakika önce
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen İstikbal Mobilya Kayserispor, Adana Demirspor ile hazırlık maçı yapacak.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen İstikbal Mobilya Kayserispor
, Adana Demirspor
ile hazırlık maçı yapacak.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada, deplasmanda oynayacağı demir Grup Sivasspor
karşılaşmasının hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor. Hazırlıkları Kadir Has
Tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman
nezaretinde sürdüren sarı-kırmızılı takım hafta sonu hazırlık karşılaşması oynayacak.
Kayserispor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile 30 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Kadir Has Stadyumunda karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:21 Kaynak: İHA
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