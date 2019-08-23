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İstikbal Mobilya Kayserispor, Adebayor ile görüşüyor

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, Medipol Başakşehir'in yollarını ayırdığı Togolu santrforu Emmanuel Adebayor ile görüşüyor.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Adebayor ile görüşüyor, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor, Medipol Başakşehir'in yollarını ayırdığı Togolu santrforu Emmanuel Adebayor ile görüşüyor.
Yeni sezon öncesi 17 ismi kadrosuna katan Sarı-kırmızılı takım, forvet oyuncusu için transfer çalışmalarını sürdüyor. İstikbal Mobilya Kayserispor, bu kapsamda Medipol Başakşehir'in yollarını ayırdığı Emmanuel Adebayor'u takıma katmayı planlıyor. Transfer konusunda Togolu futbolcu ile bir araya gelen Kayserispor yöneticileri, transferi neticelendirmek istiyor.
2016-2017 sezonunda Medipol Başakşehir'e gelen Adebayor, geçen sezon 19'u lig, 4'ü Türkiye Kupası, 1 de Avrupa Ligi'nde olmak üzere 24 maçta forma giymiş, 4 gol kaydetmişti.


- Kayseri
İstikbal Mobilya, Kayserispor, Başakşehir, Adebayor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:21 Kaynak: DHA
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