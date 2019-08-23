İstikbal Mobilya Kayserispor, Adebayor ile görüşüyor
1 saat önce
İstikbal Mobilya Kayserispor, Medipol Başakşehir'in yollarını ayırdığı Togolu santrforu Emmanuel Adebayor ile görüşüyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:21 Kaynak: DHA
İstikbal Mobilya Kayserispor
, Medipol Başakşehir
'in yollarını ayırdığı Togolu santrforu Emmanuel Adebayor
ile görüşüyor.
Yeni sezon öncesi 17 ismi kadrosuna katan Sarı-kırmızılı takım, forvet oyuncusu için transfer çalışmalarını sürdüyor. İstikbal Mobilya
Kayserispor, bu kapsamda Medipol Başakşehir'in yollarını ayırdığı Emmanuel Adebayor'u takıma katmayı planlıyor. Transfer konusunda Togolu futbolcu ile bir araya gelen Kayserispor yöneticileri, transferi neticelendirmek istiyor.
2016-2017 sezonunda Medipol Başakşehir'e gelen Adebayor, geçen sezon 19'u lig, 4'ü Türkiye Kupası
, 1 de Avrupa
Ligi'nde olmak üzere 24 maçta forma giymiş, 4 gol kaydetmişti.
- Kayseri
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