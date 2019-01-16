İstikbal Mobilya Kayserispor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başlıyor
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İstikbal Mobilya Kayserispor, Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün saat 16.00'da basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla başlıyor.
İstikbal Mobilya Kayserispor
, Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Antalyaspor
maçı hazırlıklarına bugün saat 16.00'da basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla başlıyor.
Spor Toto Süper Ligin ikinci yarısının ilk maçında Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Sarı-Kırmızılılar ara vermeden bu zorlu maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Hikmet Karaman
nezaretinde başlıyor. Ziraat Türkiye Kupası
son 16 Turunda Akhisarspor'a mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor lige döndü.
Karpuzatan Kadir Has
Tesislerinden bugün yapılacak olan antrenmanda dün Akhisarspor maçında forma giyen futbolcular takım ayrı çalışırken diğer oyuncular sahada topla çalışmalarına devam edecekler. Sarı-Kırmızılılar Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. İstikbal Mobilya Kayserispor, Antalyaspor maçı için Cuma günü havayolu ile Kayseri'den ayrılarak Antalya'ya giderek kampa girecek. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:04 Kaynak: İHA
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