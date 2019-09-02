İstikbal Mobilya Kayserispor, Antalyaspor maçı için hazırlıklara başladı

İ.M. Kayserispor, milli arada Antalyaspor maçı için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Antrenmanı izleyen Başkan Erol Bedir, "Galatasaray defterine yeniden gündeme gelene kadar kapattık" dedi.



Geçtiğimiz hafta Galatasaray maçından 3-2 mağlubiyetle ayrılan İ.M. Kayserispor, milli maç arasında, deplasmanda oynanacak olan Antalyaspor maçı için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmaları izlemeye gelen ve burada Galatasaray maçını değerlendiren Başkan Erol Bedir, Galatasaray maçını konuşmanın anlamı olmadığını ve önlerine bakacaklarını söyledi.



3 futbolcunun kart dolayısıyla Antalya'ya gelemeyeceğini fakat oyuncuların takıma adaptasyonu arttığı takdirde bir eksiklik olmayacağını söyleyen Erol Bedir, " Türkiye'nin gündemine dahi oturan bir Galatasaray maçı oynadık. Keşke bu şekilde gündeme oturmasaydı da, hakem konuşulmasaydı maç konuşulsaydı. İyi oynayan konuşulsaydı, kötü oynayan konuşulsaydı ama maalesef Türkiye'de bunlar zaman zaman yaşanıyor. Galatasaray maçıyla ilgili yaşananları da gerek maç çıkışı gerekse maçtan sonra yaptığımız yazılı açıklamada anlattık, dolayısıyla da bitmiş olan bir maçın arkasından konuşmanın da çok fazla bir fayda sağlamayacağını düşünüyorum. Artık önümüze bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Kendi huyum, sizlerde biliyorsunuz, maçlarda galip de gelsek, mağlup da olsak, berabere de kalsak, o geceden sonra o maçla ilgili bir yorumda bulunmuyorum. O maçla ilgili yorumlarda bulunamamak demek, Kayserispor'un aleyhinde yapılanları veya başka takımların aleyhlerinde yapılanları unuttuğumuz anlamına gelmiyor. Yeri geldiğinde bunları tekrar gündeme getirmek üzere biz o defteri orada kapattık şimdi önümüzde 10-15 günlük bir hazırlık dönemi var. Sonra Antalya maçına çıkacağımız bir deplasman var. Bu maça hazırlanıyoruz. Bu arada sakatlarımız var. Onların durumu düzelecek ama ne yazık ki 3 arkadaşımız kart cezalısı oldu. Onlardan yoksun Antalya'ya gideceğiz ama bu devre arasında yeni transferlerimizin de hiçbir şekilde hem de takıma adaptasyonlarını arttırdıkları durumda ben bir eksiklik yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çünkü yıllardır ilk defa derinlikli bir kadro kurduk. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor otoritelerinin de bizim de ortak görüşümüz bu yönde. Bu yıl Kayserispor tam kadro ve tam olarak hazır olduğu taktirde Kayserispor hem içeride hem dışarıda galibiyete oynayacak bir takım. İnşallah attığımız taş yerini bulur diyorum" dedi. - KAYSERİ