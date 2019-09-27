İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Bedir:

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir yaptığı açıklamada takımın başarısı için kenetlenilmesi gerektiğini vurguladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, kulübün resmi internet sitesinden yazılı bir açıklama yaparak, "Hep birlikte yaşadığımız bu kadim kentin adını taşıyan bir marka. Hiçbir kişinin, grubun veya kurumun tek başına sahibi olmayacağı bir değer. Başkan veya yönetiminin, fahri olarak görev yaptığı, bayrağı teslim aldığında yere düşürmeden daha yukarılara çıkarmaya hedeflediği bir emanet. Bu şehirde yaşayan veya başka yerlerde ikamet edip de, memleket sevdasıyla dolu bütün hemşehrilerimiz ve resmi görevlilerimiz yanı sıra, STK ve etkin kişilerin ellerini üzerinden çekmemeleri gereken bir ortak payda. Kendi platformunda mücadele ederken, rakiplerinden geri kalmaması için topyekün sahiplenilmesi gereken, şehrimizde süper ligde temsil eden ve adımızı taşıyan Kayserispor" dedi.

Başkan Erol Bedir açıklamasında, "Kayserispor'umuza sahip çıkıp, emek ve enerjilerini harcayan Sayın Valimiz Şehmus Günaydın, Onursal Başkanımız Sayın Mehmet Özhaseki, kulübümüzün kuruluşundan bugüne kadar görev yapan kulüp başkanları ve şahsı adına sayın Recep Mamur, milletvekilimiz sayın Baki Ersoy, Büyükşehir belediye başkanımız sayın Memduh Büyükkılıç, takımıza adını veren İstikbal Mobilya CEO'su sayın Alpaslan Baki Ertekin ile birlikte diğer milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız ve tabi ki; vefakar cefakar taraftarlarımıza teşekkür ederken, şehrimizin diğer dinamiklerini de konu hakkında çok daha ilgili olmaya davet ediyorum. Her zamankinden fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın olduğu, takımımızın tüm şehri arkasında görmek istediği bir dönemde değerli hemşehrilerimizin Kayserispor'umuza gereken desteği vereceklerine inancım tamdır" cümleleri kurdu.

(İHA)