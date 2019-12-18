İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Büyükkılıç'ı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Büyükkılıç'ı... - Son Dakika

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Büyükkılıç'ı...

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a iade-i ziyarette bulundular.

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Büyükkılıç'ı..., System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a iade-i ziyarette bulundular. Kayserispor Başkanı Gözbaşı, Başkan Memduh Büyükkılıç'a destekleri nedeniyle teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç da birlik beraberlik olduğu takdirde başarılı olmamak için bir nedenin bulunmadığını söyledi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstikbal Mobilya Kayseripor'un yeni yönetimi ile bir süre görüştü. Başkan Büyükkılıç'a verdiği destekler nedeniyle teşekkür eden Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Kulübümüzün içinde bulunduğu zor dönemi atlatabilmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sizlere kongre sırasında ve kongre sonrasında verdiğiniz destekler için teşekkür ediyorum" dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, birlik beraberlik içerisinde başarının yakalanacağını dile getirerek, "Sorumluluk anlayışı içinde şehrimizin olumlu yönleriyle anılması için bir araya geldiniz. Kendisini kanıtlamış, Kayseri kamuoyunda bilinen sevilen iş insanları ve yöneticilerisiniz. Elbette sadece iş insanları veya yerel yönetimleriyle değil hep birlikte hareket etmeliyiz. Birlikte olursak sonuç almamamız için bir neden yok. Bu anlamda Bülent Hocam ve oyuncularına başarılar diliyorum. Fedakar taraftarlarımıza her zamanki desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


BAŞKAN'A 38 NUMARALI FORMA


Ziyarette İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Başkan Memduh Büyükkılıç'a üzerinde ismi yazılı olan 38 numaralı Kayserispor formasını hediye etti. Başkan Memduh Büyükkılıç da başta Kayserispor'un isim sponsoru Erciyes Anadolu Holding ve İstikbal Mobilya ile Kayseri Şeker Fabrikası olmak üzere maddi manevi destek veren herkese teşekkür etti. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:14 Kaynak: İHA
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