Son Dakika Haberleri: İstikbal Mobilya Kayserispor - Bursaspor: 1-1

İstikbal Mobilya Kayserispor - Bursaspor: 1-1

29 dakika önce

STAT: Kadir HasHAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Esat Sancaktar (xx), Serkan Çimen (xx) İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung (x) - Lopes (x), Kana Biyik (xx), Sapunaru (xx), Atilla (x), Mensah (x), Varela (x) (Dk. 73 Kucher x), Chery (xx), Deniz (x) (Dk. 90 Levent), Kravets (x) (Dk.

İstikbal Mobilya Kayserispor - Bursaspor: 1-1, System.String[]


STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Esat Sancaktar (xx), Serkan Çimen (xx) 

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung (x) - Lopes (x), Kana Biyik (xx), Sapunaru (xx), Atilla (x), Mensah (x), Varela (x) (Dk. 73 Kucher x), Chery (xx), Deniz (x) (Dk. 90 Levent), Kravets (x) (Dk. 69 Hasan Hüseyin x), Umut (x)

BURSASPOR: Muhammed (xx) - Ertuğrul (xx), Lima (xxx) (Dk. 70 Sakho x), Badji (xx), Yusuf (xxx), Umut Nayir (xx), Chedjou (xx), Aytaç (xx) (Dk. 86 Saivet x), Umut Meraş (xx), Tunay (xx) (Dk. 79 Shehu x), Burak (xx)

GOLLER: Dk. 48 Sapunaru (İstikbal Mobilya Kayserispor) - Dk. 30 Yusuf (Bursaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 57 Mensah (İstikbal Mobilya Kayserispor)

SARI KARTLAR: Sapunaru, Kucher (İstikbal Mobilya Kayserispor) - Yusuf, Burak (Bursaspor)

Spor Toto Süper Lig 19'uncu hafta karşılaşmasında İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında konuk ettiği Bursaspor'la 1-1 berabere kaldı.

20'nci dakikada Kayserispor atağında ceza alanı dışında topa sahip olan Mensah'ın şutunu kaleci Muhammed kornere çıkardı.

28'inci dakikada Umut, pasıyla topu ceza alanında bulan Kravets'e aktardı. Bu oyuncunun şutunu kaleci Muhammed güçlükle kornere çeldi.

30'uncu dakikada gelişen Bursaspor atağında Lima'nın direkten dönen şutunu önünde bulan Yusuf Erdoğan topu filelerle buluşturdu: 0-1.

40'ıncı dakikada Lima'nın ortasına kafa vuruşu yapan Tunay'ın şutu az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası konuk ekip Bursaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

48'inci dakikada Umut'un kafa pasını önünde bulan Sapunaru'nun şutu filelerle buluştu: 1-1.

57'nci dakikada Bursaspor ceza alanında yaşanan pozisyonda hakem, Mensah'a sarı kart gösterdi. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, VAR sisteminden pozisyonu inceledikten sonra Mensah'a, Tunay'a yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart gösterdi. Kayserispor maçı 10 kişi tamamladı.

90'ıncı dakikada Bursaspor'da Yusuf Erdoğan'ın şutunu kaleci Lung güçlükle kornere çıkardı.

Başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:21 Kaynak: DHA

Yaşar Kemal, Bursaspor, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor
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