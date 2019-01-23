İstikbal Mobilya Kayserispor Bursaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
2 saat önce
İstikbal Mobilya Kayserispor, Cumartesi günü sahasında oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
İstikbal Mobilya Kayserispor, Cumartesi günü sahasında oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Spor Toto Süper Ligin 19.haftasında Cumartesi günü Kadir Has Stadyumunda Bursaspor'u konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor, kupa maçının ardından sabah erken saatlerde Kayseri'ye geldi. Kayseri'ye gelir gelmez Karpuzatan Kadir Has Tesislerine geçen Sarı-Kırmızılılar ara vermeden Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetimine sabah yapılan antrenmanda dün kupa maçında forma giyen oyuncular yenileme yaparken, diğer oyuncular ise tam sahada çalıştı. İstikbal Mobilya Kayserispor, Bursaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek. Antrenman taraftara ve basına kapalı olarak yapılacak. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:42 Kaynak: İHA
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