İstikbal Mobilya Kayserispor-Bursaspor Maçı Biletleri Satışa Çıktı
2 saat önce
Spor Toto Süper Ligin 19. haftasında 26 Ocak Cumartesi günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Bursaspor maçı biletleri satışa çıktı.
Spor Toto Süper Ligin 19. haftasında 26 Ocak
Cumartesi günü Kadir Has
Stadyumunda oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor
ile Bursaspor
maçı biletleri satışa çıktı.
Kadir Has Stadyumunda Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Bursaspor maçı biletleri Passolig tarafından satışa sunuldu.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde;
Batı Alt: 40 TL
Doğu Alt: 25 TL
Doğu Üst: 20 TL
Kuzey Üst: 15 TL
Misafir Tribünü: 20 TL - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:45 Kaynak: İHA
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