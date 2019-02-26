İstikbal Mobilya Kayserispor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları Hız Kazandı-yeniden
51 dakika önce
İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına hız verdi.
İstikbal Mobilya Kayserispor
, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş
maçının hazırlıklarına hız verdi.
Sarı kırmızılı takımın kulüp tesislerinde başlayan antrenman öncesi teknik direktör Hikmet Karaman
, futbolcuları ile toplantı yaptı. Daha sonra gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular çalışmanın ilk kısmında kondisyon, topla yürüme ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci kısmında ise U21 takımı ile A takım futbolcuları kısa pas çalışması yaptı.
Yaklaşık 1 ay önce bel fıtığı nedeniyle ameliyat olan Kayserisporlu futbolcu Bilal Başaçıkoğlu takıma katılarak son antrenmanda yürüyüş yaptı. 23 yaşındaki futbolcunun Nisan ayında oynayabilecek duruma gelmesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:29 Kaynak: DHA
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