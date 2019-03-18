Son Dakika Haberleri: İstikbal Mobilya Kayserispor'da Futbolcular Cuma Günü Toplanacak

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Futbolcular Cuma Günü Toplanacak

40 dakika önce

Milli maçlar nedeniyle verilen ara sonrasında İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcular 22 Mart Cuma günü toplanarak çalışmalara yeniden başlayacak.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Futbolcular Cuma Günü Toplanacak, System.String[]
Milli maçlar nedeniyle verilen ara sonrasında İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcular 22 Mart Cuma günü toplanarak çalışmalara yeniden başlayacak.

Medipol Başakşehir karşılaşmasından sonra İstikbal Mobilya Kayserispor'da futbolculara 4 gün izin verildi. Milli maçlar nedeniyle verilen arada A Milli Takımı 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takımın açıklanan aday kadrosunda İstikbal Mobilya Kayserispor'dan orta saha oyuncusu Deniz Türüç de bulunuyor.

Kayserisporlu futbolcular 22 Mart Cuma günü toplanarak yeniden çalışmalara başlayacak. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:09 Kaynak: İHA

Kayserispor, İstikbal Mobilya, Spor
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