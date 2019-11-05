İstikbal Mobilya Kayserispor'da Gençlerbirliği hazırlıkları başladı

İlyas KAPLANKAYSERİ,(DHA) -

Süper Lig'de ilk galibiyetini Fenerbahçe'ye karşı alan İstikbal Mobilya Kayserispor, 1 günlük iznin ardından deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı.

Karpuzan Tesislerinde İstikbal Mobilya Kaysersiporlu futbolcular, hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde başladı. Antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, savunma, hücum ve kondisyon çalışması yaptı. Antrenmanda basın mensuplarına açıklama yapan İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Fenerbahçe maçında kendilerini destekleyen taraftara teşekkür ederek, Camiamıza ilk galibiyetimiz hayırlı olsun. Kulüp sezon başından beri sıkıntılı süreç geçirmiş. Geldiğimiz günden beri, yaklaşık 3 günlük dönemde biz bu havayı takımın üzerinden atması için çalıştık. Arkadaşlarımızın bu psikolojiyi üstlerinden atmaları için mücadele verdik. Çok önemli bir takıma karşı çok iyi oynayarak kazanmayı başardık. Futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var ifadelerini kullandı.

Hafta sonu Gençlerbirliği deplasmanına gideceklerini kaydeden Uygun, Maça gidene kadar taktiksel çalışmalarımız devam edecek. Ankara'dan iyi bir sonuçla dönüp milli maç arasını da iyi değerlendirerek, antrenmanlarımızı sıklaştıracağız. İnşallah o dönemde maddi olarak bazı sonuçlar da alınmış olur. Bu sezon destan yazarak Kayserispor'u ligde tutacağız dedi.

Öte yandan Djedje ve Poulain sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almazken, Tavares ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.